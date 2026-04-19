Španjolska uklanja ustaške simbole s groba Vjekoslava Maksa Luburića

Pogrebni mauzolej Vjekoslava Luburića, smješten na gradskom groblju u Carcaixentu (Valencija), uvršten je u Katalog simbola i elemenata suprotnih demokratskom sjećanju, sukladno Zakonu 20/2022. Odluka se odnosi na spomenik u kojem počivaju posmrtni ostaci osobe koja je bila istaknuta figura ustaškog režima, saveznika nacističke Njemačke tijekom Drugog svjetskog rata.

Odluka se temelji na izvješću Tehničke komisije zadužene za procjenu takvih elemenata, koja smatra da pogrebni kompleks sadrži simbole i reference koje predstavljaju veličanje nespojivo s načelima utvrđenima važećim propisima, piše El Debate.

Vjekoslav Luburić, poznat kao „mesar“, bio je jedan od odgovornih za sustav koncentracijskih logora Nezavisne Države Hrvatske, osobito kompleksa Jasenovac, gdje su ubijene tisuće ljudi, među njima Srbi, Židovi, Romi i politički protivnici. Nakon završetka rata preselio se u Španjolsku, gdje je godinama živio pod lažnim identitetom.

Mauzolej, izgrađen 1976. godine, nalazi se na vidljivom mjestu unutar groblja te sadrži simboličke elemente povezane s ustaškim režimom, kao i natpise počasnog karaktera.

Predviđene mjere

Odluka predviđa uklanjanje grba ustaškog režima prisutnog na spomeniku i u javnom prostoru, kao i uvođenje informativnih elemenata koji će pružiti povijesni kontekst. Ove su upute proslijeđene nadležnim tijelima i uključenim stranama.

Također se propisuje da navedena kontekstualizacija mora uključivati reference na Luburićevu ulogu tijekom rata, zločine povezane sa sustavom koncentracijskih logora te njegov kasniji boravak u Španjolskoj.

U tekstu se također upozorava da bi nepoštivanje ovih mjera moglo dovesti do pokretanja prekršajnih postupaka, kako je predviđeno zakonodavstvom u području demokratskog sjećanja.