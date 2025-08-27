Španjolac stigao na Poljud pa oduševio porukom na hrvatskom, javio mu se poznati vratar: "Hajduk je najveći u Hrvatskoj"

Hajduk je doveo dva velika pojačanja iz Španjolske, istog dana potpisali su Edgar Gonzalez i Hugo Guillamon koji ima gotovo 150 nastupa za Valenciju u La Ligi.

Ne tako davno slovio je za veliku nadu španjolskog nogometa, skupio je tri nastupa za izabranu A vrstu, a i Luis Enrique vodio ga je na Svjetsko prvenstvo u Katar. Ipak karijera mu je krenula silaznom putanjom, Valencia više nije računala na njega, tako da se odlučio za promjenu u karijeri.

Iako je imao više ponuda iz španjolske prve i druge lige, Hugo Guillamon se odlučio za dolazak na Poljud, piše Gol.hr. Veliku ulogu odigrao je Pep Boada koji je 15 godina proveo u Barceloni, a odnedavno je preuzeo funkciju šefa skautinga na Poljudu.

Španjolcu se javio poznati vratar iz La Lige

Hugo Guillamon nakon potpisa ugovora obratio se navijačima Hajduka, poslao je poruku na engleskom i hrvatskom jeziku:

"Jako sam sretan i uzbuđen što započinjem svoje putovanje u Hajduku.

Veselim se vidjeti vas sve na Stadion Poljud u nedjelju. Hajduk živi vječno", poručio je španjolski nogometaš na Instagramu.

U komentarima ispod objave javio mu se i poznati vratar iz španjolske La Lige Stole Dimitrievski koji mu je poželio sreću poručivši da je stigao u najveći hrvatski klub:

"Najveći klub u Hrvatskoj. Uživaj", poručio je Makedonac i pokupio gomilu lajkova.

Dimitrievski već godinama brani u španjolskom nogometu, nosio je dres Rayo Vallecana i Granade, a od prošle sezone je član Valencije. Za reprezentaciju Sjeverne Makedonije dosad je skupio 79 nastupa.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hugo Guillamon (@hugoguillamon3)