Španjolac kojeg je Rakitić doveo ljetos već napušta Hajduk

Španjolski stoper Edgar Gonzalez napušta Hajduk. Gonzalez neće biti ni u zapisniku utakmice s Vukovarom, koja se igra u nedjelju. Španjolac navodno nije zadovoljan u Hajduku, a nisu ni u Hajduku posebno zadovoljni njime. Ktomu se još i ozlijedio pa nema smisla da ostaje u Splitu još pola sezone, prenosi Index.
Trebao je odraditi posudbu do kraja ove sezone, no odlučeno je ipak da će splitski klub napustiti u polusezoni. Stigao je iz španjolskog drugoligaša Almerije, a odigrao je osam utakmica za Hajduk, od čega je u njih šest startao od prve minute. Transfermarkt ga cijeni na dva milijuna eura.
Gonzalez se nije uspio nametnuti kod trenera Gonzala Garcije, na stoperskim su se pozicijama ustalili Branimir Mlačić i Zvonimir Šarlija. Jedan je od tri Španjolca koja su Goran Vučević i Ivan Rakitić doveli u proteklom prijelaznom roku.
Gonzalez igra za Almeriju od 2023. godine kada je došao iz Real Betisa. Prema Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a 2022. godine vrijedio je 10 milijuna kada je igrao za Betis. U karijeri je još igrao i za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol.
Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeriju u La Ligi 2 i postigao dva pogotka. Bio je neizostavni član prve postave, a odigrao je više od 3300 minuta. Može pokriti i poziciju zadnjeg veznog. Odigrao je i 87 utakmica u La Ligi za Betis i Almeriju.