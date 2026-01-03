Spajanje praznika u 2026.: Hrvati već znaju gdje će ukrasti dane

Spajanje vikenda s blagdanima već godinama je jedan od najčešćih načina na koji građani u Hrvatskoj planiraju kraći odmor bez trošenja puno dana godišnjeg. 2026. godina pritom donosi niz povoljnih datuma – ukupno 14 državnih praznika i blagdana, od kojih devet pada na radne dane, što otvara prostor za više produženih vikenda i mini-odmora.

Već s nekoliko pametno iskorištenih dana godišnjeg moguće je dobiti i do šest dana odmora u komadu, što mnogi koriste kao predah između većih godišnjih odmora. Prvu takvu priliku dio građana već je iskoristio početkom godine, spajajući Novu godinu i blagdan Sveta tri kralja, čime su dobili dulji zimski odmor.

Sljedeća prilika stiže tek s proljećem. Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, koji 2026. padaju početkom travnja, donose klasični produženi vikend, dok se Praznik rada, 1. svibnja, obilježava u petak – idealno za kratki bijeg bez većih planiranja.

Posebno zanimljiv je i lipanj, kada Tijelovo pada u četvrtak, pa se s jednim danom godišnjeg može spojiti čak četiri slobodna dana, što mnogima dobro dođe kao uvertira u ljeto. Nekoliko tjedana kasnije, Dan antifašističke borbe 22. lipnja ponovno donosi priliku za produženi vikend.

U drugom dijelu godine Dan pobjede i domovinske zahvalnosti obilježava se u srijedu, što također ostavlja prostor za spajanje, dok Velika Gospa ovaj put pada u subotu pa ne donosi dodatni slobodan dan. U studenom su dva blagdana – jedan pada na vikend, dok je 18. studenoga u srijedu.

Godina završava povoljno: Božić je u petak, baš kao i 1. siječnja, a uz nekoliko dana godišnjeg i činjenicu da su Badnjak i Silvestrovo u mnogim tvrtkama radno fleksibilniji, kraj godine ponovno nudi priliku za duži odmor i „punjenje baterija“.