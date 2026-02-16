Sopić bi mogao dobiti otkaz? Zamjene se već naziru

Osijek je na Opus Areni izgubio od Hajduka 0:2 i nastavio katastrofalnu sezonu. Slavonski klub nalazi se na dnu SuperSport HNL-a sa 17 bodova, dva manje od Vukovara, te mu predstoji borba za ostanak. U sezonu je ušao s trenerom Simonom Rožmanom, 42-godišnjakom koji je smijenjen krajem listopada 2025. zbog slabih rezultata, piše Index.

Naslijedio ga je Željko Sopić, 51-godišnjak pod kojim je Gorica prije nekoliko godina izvela velik pothvat i u drugom dijelu sezone osigurala ostanak. Međutim, u Osijeku mu to zasad ne polazi za rukom. U 12 utakmica ostvario je jednu pobjedu, pet neriješenih rezultata i šest poraza.

Prema informacijama Indexa iz više izvora, Sopić bi mogao dobiti otkaz, a možda će mu presuditi upravo poraz od Hajduka. Iz više izvora potvrđeno nam je da vodstvo Osijeka pregovara s Dinom Skenderom (42), a kandidat je navodno i Mario Gregurina (37), trener Slaven Belupa.

O Skenderu

Dino Skender rođeni je Osječanin. Već se kao 20-godišnjak bacio u trenerske vode, odustavši od poluprofesionalizma i amaterizma u nižim ligama. Od 2017. do 2019. vodio je drugu momčad Osijeka, dok je prvu trenirao tijekom 2019. godine, kada je u 22 utakmice upisao devet pobjeda, šest remija i sedam poraza.

Šest mjeseci proveo je na klupi prve momčadi Osijeka, a otišao je sporazumnim raskidom nakon rezultatski slabog razdoblja. Bio je također nezadovoljan odnosom javnosti prema njegovu radu i povukao se u školu nogometa Osijeka, gdje je bio do 2020. godine.

Potom je preuzeo ljubljansku Olimpiju i na njezinoj klupi proveo dva mandata. Smijenjen je u rujnu 2020. odlukom vodstva kluba nakon tri uzastopne utakmice bez pobjede. Tijekom 2023. i 2024. bio je na klupi Širokog Brijega, a posljednji posao, u prvoj polovici 2025., imao je u litavskoj Liepaji. Prema podacima Transfermarkta, sad je bez posla.

O Gregurini

Mario Gregurina je s 37 godina najmlađi trener SHNL-a. Deset godina profesionalne karijere, koju su rano prekinule ozljede, proveo je u Slaven Belupu, odradivši 186 utakmica u njegovu dresu. S 29 godina pokrenuo je trenersku karijeru te je prije preuzimanja seniorske ekipe Slavena vodio njegove mlađe uzraste i bio pomoćnik Marija Kovačevića.

Nakon Kovačevićeva odlaska u Dinamo, preuzeo je prvu momčad. Ove sezone ostvario je deset pobjeda, šest neriješenih rezultata i osam poraza.

