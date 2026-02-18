SOM Mosor proslavio 100 godina: "Napunili smo 100, ali nikad nismo bili mlađi"

Speleološki odsjek HPD Mosor (SOM) obilježio je veliki jubilej – 100. rođendan – uz druženje i aktivnosti na Mosoru. Iako vrijeme nije išlo na ruku organizatorima, dobra atmosfera nije izostala, a u proslavi su sudjelovali speleolozi iz više hrvatskih gradova.

Organizatori su u pripreme ušli optimistično, računajući na povoljniju prognozu, no subota je donijela kišu u više navrata tijekom dana i noći. Zbog toga dio planiranih aktivnosti na otvorenom nije bilo moguće u potpunosti realizirati.

"Iako nas nije poslužilo sunčano vrijeme u proslavi 100. rođendana SOM-a, mi smo se zabavili i lijepo podružili", poručili su iz odsjeka, dodajući kako se u narodu ne kaže bez razloga da je "veljača prevrtača".

Speleološki poligon i potraga za objektima u okolici Doma

Unatoč vremenskim uvjetima, subota – glavni dan proslave – donijela je sadržajan program. Demonstriran je speleološki poligon postavljen pokraj Doma, a dio sudionika imao je priliku i isprobati ga.

"Subota je bila glavni dan proslave pa smo ipak demonstrirali, a pojedinci i probali speleološki poligon napravljen pokraj Doma", navode organizatori.

Sudionici su se okušali i u terenskoj aktivnosti – potrazi za speleološkim objektima u blizini Doma – nakon čega je uslijedilo druženje.

"Sudionici su uspješno tražili speleološke objekte u blizini Doma, a mi smo se svi odlično zabavili i dobro najeli", ističu iz SOM-a.

Stigla pojačanja iz Zagreba, Zadra, Dubrovnika, Tučepa i Kastva

Proslava je okupila ukupno 43 sudionika, a posebno se ističe podatak da je trećina njih došla iz drugih gradova. Na Mosor su tako stigli speleolozi iz Zagreba (SOV i HBSD), Zadra (SOL), Dubrovnika (SOS), Tučepa (SDM) i Kastva (SUE).

"Hvala vam na dolasku, a pogotovo na transportu građevnog materijala za dodatno uređenje doma na Mosoru", poručili su organizatori, zahvalivši gostima i na konkretnoj pomoći.

Uz okruglu obljetnicu, iz Speleološkog odsjeka HPD Mosor poslali su i kratku poruku koja najbolje sažima atmosferu proslave:

"Napunili smo 100 godina, ali nikada nismo bili mlađi!"