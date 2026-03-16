Šoltanska trail utrka Uvati Ćuvitu ušla je u finale prestiže UN nagrade za održivi turizam

U oštroj konkurenciji atraktivnih utrka iz cijelog svijeta, od kojih neke imaju i milijunske budžete, šoltanski projekt Uvati Ćuvitu ušao je u finale prestižne nagrade UN-a za izvrsnost u održivom sportskom turizmu!

Fantastična je to vijest za otočnu utrku koja je krenula kao projekt lokalnih entuzijasta i s vremenom prerasla u jedan od najatraktivnijih i najtraženijih sportskih događaja u Dalmaciji.

Projekt je nominiran u kategoriji održivosti i značaja za lokalnu zajednicu

Projekt Uvati Ćuvitu Trail organizira Trail i treking klub Strka uz podršku Turističke zajednice općine Šolta, a u uži izbor ušao je za 1st UN Tourism Awards for Excellence in Sustainable Sports Tourism, u kategoriji Community Impact in Sports Tourism. Nagrada se dodjeljuje prvi put za sportska događanja sa značajnim utjecajem na održivi turizam i razvoj lokalne zajednice.

Utrka Uvati Ćuvitu povezuje trčanje s otočkim pričama i legendama

Utrka Ulovi Ćuvitu Trail dio je Strkine mini lige i Happy Trail lige, što ju čini atraktivnom ozbiljnijim trail trkačima, ali ima i kraće kategorije u koje se rado uključuju rekreativci i cijele obitelji. Utrka je osmišljena tako da vodi starim šoltanskim putevima koje su članovi TTK Strka uredili i raščistili, a svaki je detalj na putu povezan s nekom šoltanskom pričom i legendom, poput one o vodi, stopama svetog Martina, maslinama…

I samo je ime duboko povezano sa Šoltom: šoltanska ćuvita je simbol otoka, sova zbog koje su se Šoltani nekad nazivali „ćuvitarima“. Ono što je nekad bilo pogrdno ime, danas je nadimak koji Šoltani ponosno nose. Čak su i staze na Šolti obilježene markacijama sa simbolom male sove.

Kraće staze za obitelji i rekreativce, duže za ozbiljne trkače

„Na trailu postoje utrke na 5, 7, 13 i 25 kilometara, a njihova je posebnost da vode starim putevima koje smo obnovili, među suhozidima, vinogradima i maslinama.

Staze su u obliku latice i više puta vode u Grohote, gdje se okupe posjetitelji i lokalno stanovništvo, svi glasno bodre natjecatelje, organiziraju se koncerti… S obzirom na to da je naš budžet višestruko manji u odnosu na druge koji su nominirani, ulazak u finale puno nam znači. Na Uvali Ćuvitu dolaze trkači iz cijele Hrvatske, a sve je više i stranaca,“ rekla je Anamarija Herman iz Trail i treking klub Strka koja najavljuje da će i ovogodišnje izdanje u listopadu biti puno uzbuđenja i pozitivne energije.

Trail je izvrsna prilika da se privuku gosti izvan najprometnije ljetne sezone

Direktorica Turističke zajednice općine Šolta Maja Radman naglasila je kako je ovo priznanje veliki poticaj za nastavak ulaganja u sam trail, ali i razvoj novih tematskih staza na Šolti. „Uređenje i razvoj tematskih staza spajaju sadržaje za posjetitelje, posebno one koji dolaze izvan ljetne sezone, s infrastrukturom koju koristi i lokalno stanovništvo.

Uvati Ćuvitu Trail odličan je način da na otok privučemo goste i proljetnim i jesenskim mjesecima te im pokažemo sve još nudimo, uz plaže i more po kojima smo najpoznatiji,“ rekla je direktorica Radman.