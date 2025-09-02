Šolta započinje katastarsku izmjeru: Vlasnici nekretnina, odazovite se na javni skup

Na području Općine Šolta započinje katastarska izmjera za dio katastarske općine Srednje Selo, koja se provodi u sklopu Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2025. godinu. Cilj izmjere je izrada novog katastarskog operata te obnova zemljišne knjige. Katastarsku izmjeru provodi tvrtka Geoprojekt d.d., Split.

Sve potrebne informacije o postupku bit će predstavljene na javnom skupu koji će se održati 05.09.2025. godine u Domu kulture, Gustirna 15, 21430 Grohote s početkom u 13:00 sati.

Pozivaju se vlasnici nekretnina s područja obuhvaćenih katastarskom izmjerom da prisustvuju javnom skupu na kojem će biti predstavljen postupak izmjere, tijek aktivnosti na terenu te prava i obveze koje proizlaze iz procesa.

Sudjelujte, informirajte se i osigurajte točne podatke o svojoj nekretnini!

Katastarska izmjera provodi se u okviru Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja 2021.–2030., za čiju provedbu je nadležna Državna geodetska uprava. Više informacija dostupno je na web stranici www.visegodisnjiprogram.dgu.hr.

Za sve dodatne upite, mještani se mogu obratiti izvoditelju Geoprojekt d.d., Sukoišanska 43, Split, ili u terenski ured u Srednjem Selu, Trg Vrklina 2.