Solinski osnovnoškolci pomogli članovima Poljoprivredno-braniteljske zadruge Lintar u berbi maslina

Učenici dviju solinskih Eko škola, OŠ Vjekoslava Paraća i OŠ don Lovre Katića, zajedno s učiteljima i ravnateljima, sudjelovali su u berbi maslina s članovima Poljoprivredno-braniteljske zadruge Lintar.

Već više od 10 godina u sklopu terenske nastave učenici ovih Eko škola sudjeluju u berbi maslina koje se nalaze na rekultiviranom dijelu rudnika Sv. Juraj – Sv. Kajo, stječući tako praktična znanja i vještine iz ekološke poljoprivrede. I ove je godine 55 učenika imalo priliku provesti vrijeme u nastavi u prirodi, družeći se i učeći od članova zadruge u zajedničkom radu.

„Ovakve aktivnosti za naše su učenike puno više od običnog izleta. Kroz rad u prirodi djeca uče cijeniti trud, razumiju značajke okoliša, suživota čovjeka i prirode te razvijaju svijest o važnosti brige za nju. Berbi i pomaganju članovima zadruge veselimo se svake jeseni, a učenici se vraćaju s puno iskustava i znanja stečenog na terenskoj nastavi“, rekao je Đuro Baloević, ravnatelj OŠ Vjekoslava Paraća.

„Super mi je bilo je pomagati u berbi maslina. Osim što smo mogli vrijeme provesti na zraku umjesto u učionici, naučili smo još bolje raditi zajedno, ali i vidjeli koliko je rada, truda i vremena potrebno da se uzgoje masline i proizvede maslinovo ulje“, rekla je učenica Ema Fadić iz OŠ don Lovre Katića.

„Svaka nas berba podsjeti na to koliko je Lintar i društveni i okolišni projekt. Iako je sadnja maslinika potaknuta rehabilitacijom našeg rudnika, s godinama su se kroz njegovanje i rast maslinika stvorile brojne suradnje i prijateljstva među članovima naše zadruge, udruge branitelja, naših zaposlenika volontera pa i učenika Eko škola. Upravo se u takvim projektima najbolje vidi strateška posvećenost zaštiti okoliša, ali i razvoju zajednice u kojoj poslujemo“, dodala je Merica Pletikosić, voditeljica održivog poslovanja u Cemexu Hrvatska.

OŠ Vjekoslava Paraća i OŠ don Lovre Katića u Solinu su Eko škole s kojima Cemex blisko surađuje već pune 23 godine, pružajući im podršku u provedbi ekoloških projekata i aktivnosti s ciljem jačanja svijesti o zaštiti okoliša među mladima. Uz sudjelovanje u berbama, suradnja obuhvaća različite edukativne radionice, posjete tvornici cementa i druge aktivnosti koje omogućuju učenicima da uče o održivom razvoju, recikliranju i važnosti odgovornog odnosa prema prirodi.