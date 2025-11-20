Solinski gradonačelnik ugostio Dječje vijeće: „Uz ovakve mlade ljude, ne trebamo se bojati za budućnost“

U povodu Međunarodnog dana djece, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević ugostio je novi saziv Dječjeg vijeća Grada Solina, sastavljen od 25 učenika iz četiri osnovne škole na području grada. Dječje vijeće predvodi predsjednica Nika Šundov sa svojom zamjenicom Petrom Mrčelom, a cilj im je aktivno sudjelovati u životu lokalne zajednice i prenositi stavove svojih vršnjaka.

Gradonačelnik je na svojoj službenoj stranici istaknuo kako ga je posebno razveselila otvorenost i zrelost mladih vijećnika, koji su iznijeli niz prijedloga i konstruktivnih kritika vezanih uz svakodnevni život djece u Solinu. Među temama o kojima se razgovaralo našli su se prijedlozi za izgradnju novih dječjih igrališta, problemi s nedostatkom termina u školskim sportskim dvoranama, potreba za izgradnjom bazena, sigurnost na skate parku te prometni izazovi s kojima se djeca susreću na putu do škole.

Prema gradonačelnikovim riječima, mladi vijećnici postavljali su pitanja na koja odrasli često ni ne pomisle, podsjećajući koliko je važno čuti i razumjeti njihovu perspektivu. Naglasio je kako je njihova uloga izrazito važna jer pomaže oblikovati Solin prema stvarnim potrebama njegovih najmlađih stanovnika.

Ninčević je zahvalio članovima Dječjeg vijeća na njihovoj posvećenosti, kao i ravnateljima, stručnim službama i svim djelatnicima osnovnih škola koji im pružaju podršku. „Uz ovakve mlade ljude pred nama, ne trebamo se bojati za budućnost“, poručio je gradonačelnik.