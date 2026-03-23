Solinski Dalmacijacement pomeo konkurenciju: Povijesni uspjeh i niz medalja u Osijeku

Proteklog vikenda u Osijeku je održano prvenstvo Hrvatske u zračnom oružju, te završno kolo 1. Walther hrvatske lige, a više-manje je sve proteklo u znaku solinskog Dalmacijacementa. O onome najvrjednijem, povijesnom dosegu da su seniori na zračnoj pušci osvojili sve tri medalje (Josip Sikavica zlato, Petar Gorša srebro i Toma Tadić bronca) već smo pisali, ali to, naravno, nije bilo sve.

Marta Zeljković je uzela srebro s puškom, Matea Omazić i Željko Posavec srebro s pištoljem, dok je bronca pripala Anni Ćukušić. U mješovitim parovima Dalmacijacement je osvojio četiri od šest medalja na raspolaganju. Prvaci Hrvatske postali su Josip Sikavica i Marta Zeljković s puškom, te Matea Omazić i Željko Posavec s pištoljem. Bronce su zaslužili Petar Gorša i Dora Čilaš (puška), te Vladka Ćubelić i Ivan Petričević (pištolj).

Dodajmo i da su dva zlata osvojile mlađe seniorke (Vladka Ćubelić, Anna Ćukušić, Petra Kuzmanić) i mlađi seniori (Bruno Pervan, Mirko Balić, Ante Danko Visković) s pištoljem, a srebro mlađe seniorke s puškom (Dora Čilaš, Tonka Knez, Amadea Urbas).

Što se same 1. Walther hrvatske lige tiče, Solinjani su u posljednjem kolu pobijedili u sve četiri discipline, a za najbolje pojedince lige proglašeni su Petar Gorša (seniori, puška), Toma Tadić (juniori, puška), Matea Omazić (seniorke, pištolj) i Bruno Pervan (juniori, pištolj).