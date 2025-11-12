Solinski Adventorium nikad bogatiji: Zečić, Prljavo kazalište, Maja Šuput i mnogi drugi stižu u Gradinu

Na danas održanoj konferenciji za medije gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević i njegovi suradnici predstavili su ovogodišnji program Solinskog Adventoriuma, manifestacije koja je u proteklim godinama postala jedno od najposjećenijih adventskih događanja u Dalmaciji.

Advent u Solinu započinje 5. prosinca 2025. koncertom Dražena Zečića u Gradini, a trajat će sve do 11. siječnja 2026. godine. Posjetitelje očekuje bogat i raznovrstan program na čak tri lokacije – u Gradini, na Izletištu Jadro i u centru grada.

Uz prepoznatljive adventske kućice, posjetitelje očekuju i koncerti nekih od najpoznatijih glazbenika s domaće scene: Prljavo kazalište, Maja Šuput, Indira, Siniša Vuca, Haris Džinović, grupa Boss, Elite, Duško Kuliš, Matko i Brane, i mnogi drugi.

Poseban naglasak stavljen je na obiteljski i dječji program. Na Izletištu Jadro u Majdanu ponovno će biti postavljeno klizalište, a do njega će posjetitelje voziti adventski vlakić. Najmlađe očekuju doček Nove godine za djecu, predstave, koncerti, dječja utrka i kutak Djeda Božićnjaka.