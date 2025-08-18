Solinjani se emotivno oprostili od omiljenog svećenika: "Bit ćeš u našim molitvama"

Solinjani su se u nedjelju, zajedno s gradonačelnikom, oprostili od dugogodišnjeg župnika iz Sv.Kaja, don Nikole Bodrožića.

"Svetom misom, riječima zahvale, molitvom i zajedničkim druženjem nakon mise, večeras smo se nakon 14 godina službe u župi sv. Kaje, oprostili od don Nikola Bodrožić Selak.

Svojom jednostavnošću, spontanošću duhovnosti i otvorenosti za svakoga i u svakoj prilici, don Nikola je osvojio srca župljana.

Dragi don Nikola, neka te čuva i prati dragi Bog na tvom daljnjem svećeničkom hodu.

Bit ćeš u molitvama župljana Svetog Kaje i svih nas", poručio je Ninčević.