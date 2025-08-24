SOLIN: Župljani ispratili don Antu Matešana u mirovinu nakon 47 godina svećeničke službe

Crkva posvećena Kraljici mučenika u Solinu jučer je bila pretijesna da primi sve vjernike koji su željeli ispratiti don Antu Matešana u zasluženu mirovinu.

Na svečanom misnom slavlju okupili su se ministranti, mješoviti župni zbor, bend mladih, dječji zbor, klapa Pasike iz Kostanja, župni suradnici te brojni župljani, ali i vjernici iz svih župa u kojima je Matešan djelovao. Nakon 47 godina svećeničkog rada, od čega je posljednjih 20 proveo kao župnik u Župi solinskih mučenika, oproštaj je protekao u emotivnoj i dostojanstvenoj atmosferi.

„Don Ante, ali i svi prisutni, nisu mogli sakriti emocije, a to je najbolja potvrda da je ispunio svoje poslanje“, poručio je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, ujedno i župljanin, zahvalivši svećeniku na svemu što je učinio za župu, vjernike i cijeli grad.

Druženje i slavlje nastavilo se ispred crkve uz pjesmu, hranu i prigodnu tortu, a okupljeni su još jednom poželjeli don Anti da ga „dragi Bog i dalje prati i čuva“.