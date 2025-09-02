Solin slavi Malu Gospu uz besplatan koncert grupe Dalmatino

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević najavio je proslavu blagdana Male Gospe i Dana grada Solina. Tim povodom za građane i posjetitelje organiziran je besplatan koncert grupe Dalmatino, koji će se održati u nedjelju, 7. rujna 2025., s početkom u 21 sat na sportskom centru Arapovac.

„Pjesme i dobrog raspoloženja nikad nije previše, stoga pozivam sve da dođu u što većem broju i zajedno proslavimo uz poznate hitove grupe Dalmatino“, poručio je gradonačelnik Ninčević.

