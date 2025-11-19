Solin provodi veliku obnovu zgrade gradske uprave: Energetska učinkovitost i pristupačnost u fokusu

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je na svojoj službenoj Facebook stranici da su u zgradi gradske uprave u tijeku opsežni radovi čiji je cilj povećanje energetske učinkovitosti te prilagodba objekta osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Radovi uključuju korištenje obnovljivih izvora energije, ugradnju LED rasvjete, zamjenu dotrajalih instalacija te renoviranje i opremanje sanitarnih čvorova. Poseban naglasak stavljen je na ugradnju zelenih krovova i zidova, koji će doprinijeti smanjenju potrošnje električne energije i smanjenju emisija CO₂, uz stvaranje ugodnijeg i ekološki održivijeg radnog okruženja.

Ninčević ističe kako je još važnije to što će zgrada gradske uprave nakon završetka radova biti potpuno pristupačna osobama otežane pokretljivosti, koje se do sada nisu mogle samostalno kretati prostorom uprave.

Projekt se provodi uz sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.