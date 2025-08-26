Solin povećava naknade za obitelji i djecu

Gradonačelnik Dalibor Ninčević predstavio je prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Solina kojim se značajno povećavaju novčane naknade za obitelji, djecu i mlade.

"U prijedlogu Izmjena i dopuna proračuna Grada Solina predložio sam, sukladno predizbornom programu temeljem kojega ste mi dali povjerenje da nastavim voditi naš grad, povećanje sredstava za novčane naknade kako za postojeće mjere, tako i za uvođenje novih novčanih poticaja, kojima želimo pružiti još snažniju potporu obiteljima, djeci i mladima", poručio je gradonačelnik Ninčević.

Od rujna se povećavaju naknade za novorođenu djecu:

za prvo dijete sa 331,80 € na 700 €

za drugo dijete sa 398,17 € na 800 €

za treće dijete sa 530 € na 1.200 €

za četvrto dijete sa 663,61 € na 1.500 €

za peto dijete sa 1.327 € na 2.500 €

Više potpore roditeljima

Poseban naglasak stavljen je i na redovite mjesečne naknade:

roditeljski dopust od 1. do 3. godine života djeteta povećava se sa 92 € na 130 €

obitelji s četvero i više djece dobivat će također 130 € umjesto dosadašnjih 92 €

"Svjesni izazova s kojima se suočavate, želimo jasno pokazati da nam je stalo do svake mlade obitelji koja je odabrala Solin za svoj dom", naglasio je Ninčević.

Viši imovinski cenzus za socijalnu skrb

Grad je povećao i imovinski cenzus prihoda za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi. Novi iznosi su:

za samca 500 € (do sada 305,26 €)

za dvočlano kućanstvo 700 € (do sada 385 €)

za svakog sljedećeg člana 150 € (do sada 93 €)

"Djeca su naše najveće blago i naša budućnost, i zato ćemo postojeće mjere stalno nadograđivati novima, kako bismo djeci, mladima i obiteljima osigurali sve što im treba za sretno i bezbrižno odrastanje te barem malo olakšali životne troškove višečlanim obiteljima", zaključio je gradonačelnik Solina.