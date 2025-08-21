SOLIN POD PRITISKOM! Električni romobili sve češći uzrok nesreća, gradonačelnik najavljuje strože kontrole

Broj prometnih nesreća uzrokovanih vožnjom električnih romobila u Hrvatskoj rapidno raste. Samo u prvih sedam mjeseci ove godine zabilježeno je 365 nesreća, od čega 113 sa težim posljedicama, a stvarni broj nesreća mogao bi biti i dvostruko veći.

Na ulicama Solina postale su svakodnevica vožnje bez kacige, neoprezna i brza vožnja, djeca ispod 14 godina za upravljačem, pa čak i po dvoje na jednom romobilu sveprotno zakonu, ali sve češće viđeno.

Tim povodom oglasio se gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević.

- Vožnja električnih romobila uzrok je sve većeg broja prometnih nesreća.

U prvih sedam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je službeno evidentirano 365 nesreća, od toga 113 sa težim posljedicama.

To su evidentirane nesreće, onih koje nisu službeno zabilježene još je najmanje toliko.

Vožnja bez kacige, upravljanje električnim romobilom djece ispod 14 godina, po dvije osobe na romobilu, brza i neoprezna vožnja po prometnicama...iako suprotne zakonu, sve su to postale "normalne" slike i na ulicama Solina.

Često puta roditelji, koji bi trebali imati najveću odgovornost, kupuju djeci električne romobile, ne kontroliraju kako i na koji način ih voze, sve dok se nešto ne dogodi...a onda bude kasno.

Održat će se sastanak

Odlučio sam organizirati sastanak sa predstavnicima prometne policije i prometnog redarstva Grada Solina kako bi dogovorili i organizirati češću kontrolu, ali i sankcije za sve koji krše prometne propise jer Zakon o sigurnosti prometa (bez obzira na manjkavosti) jasno propisuje tko može, gdje i na koji način voziti električne romobile.

Kazne su simolične, recimo za ne nošenje kacige 30 e.

Osobno smatram da bi kazne trebale biti puno veće i usmjerene prema roditeljima koji toleliraju i ne kontroliraju djecu i njihovu nepropisnu vožnju električnih romobila, ugrožavajući na taj način sebe i druge sudionike u prometu.

Nadam se da odobravate moju odluku i da ćete kao odgovorni građani dati doprinos kako bi, ne ograničavali prava, već pokušali zaštiti sve sudionike u prometu - napisao je na Facebooku gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević.