Solin ovog ljeta postaje spektakl na otvorenom: Stiže 80 događanja i velika antička priča u Saloni

Solin će i ovog ljeta biti jedna od najživljih kulturnih pozornica Dalmacije. Na konferenciji za medije predstavljen je program 31. Solinskog kulturnog ljeta, koje će se održavati od 3. lipnja do 30. listopada 2026. godine, a publici donosi oko 80 različitih manifestacija, koncerata, predstava, izložbi, dječjih programa i turističko-kulturnih sadržaja.

Program su predstavili gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i javne poslove Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin Jure Šaban-Stanić te direktorica Turističke zajednice grada Solina Jelena Stupalo.

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Ovogodišnje izdanje posebno će obilježiti jubilarna "Romantika u Saloni", manifestacija koja već 15 godina oživljava antičku prošlost Solina kroz scenske prikaze, edukativne sadržaje i autentične doživljaje na lokalitetima antičke Salone.

Ninčević: "Program se ne može dogovoriti mjesec dana prije"

Gradonačelnik Dalibor Ninčević istaknuo je da Solinsko kulturno ljeto iz godine u godinu privlači sve veći broj gostiju i posjetitelja, ali i da je riječ o manifestaciji koja je odavno postala dio identiteta grada.

"Očekuje nas ove godine 80-ak manifestacija, uglavnom tradicionalnih manifestacija u organizaciji Turističke zajednice grada Solina. Naše kulturno ljeto privlači sve više gostiju i posjetitelja. Ove manifestacije postale su tradicionalne za sve nas", kazao je Ninčević. Naglasio je kako se ovako sadržajan i bogat program ne priprema u kratkom roku, nego zahtijeva ozbiljan rad, koordinaciju i planiranje.

"Ovako sadržajan i bogat program ne može se dogovoriti mjesec dana prije. Priprema za Solinsko kulturno ljeto započela je odmah nakon završetka posljednjeg Solinskog kulturnog ljeta. Taj program vrlo je kompleksan i snažan", poručio je gradonačelnik. Prema njegovim riječima, građane Solina i brojne goste očekuje više od 30 koncerata, dramske predstave, izložbe i bogat program za djecu. Posebnost Solinskog kulturnog ljeta, dodao je, nisu samo kvalitetni izvođači i sadržaji, nego i pozornice na kojima se program održava.

"Publiku privlači kvalitetan program, a Solinsko kulturno ljeto zasigurno je poznato i po pozornicama. Program će se odvijati na više lokacija, osim Gradine, program će se odvijati i u Saloni te u Domu Zvonimir. Ovo je poziv svim sugrađanima i svima vama da na vrijeme rezervirate svoje mjesto jer ćete imati što čuti i što vidjeti. U tijeku su posljednje pripreme", rekao je Ninčević.

Tonći Ćićerić: "Imamo program koji je na svjetskoj razini"

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i javne poslove Tonći Ćićerić naglasio je kako Solin nastavlja smjer koji je zacrtan prethodnih godina. Posebno je istaknuo raznovrsnost programa, ali i činjenicu da će posebna pažnja biti posvećena najmlađima.

"Ovaj smjer koji smo zacrtali nastavljamo i dalje. Imamo program koji je na svjetskoj razini", kazao je Ćićerić.

Dodao je kako će javnosti uskoro biti poznati svi detalji programa sa satnicama, ali je već sada jasno da Solinjane i njihove goste čeka bogato kulturno ljeto.

"Istaknuo bih da imamo vrlo bogat i raznovrstan program za djecu. Tijekom dana bit će poznati svi detalji programa sa svim satnicama, a mogu samo reći da će program biti vrlo bogat, raznovrstan i konkretan. Na većini programa ulaz je besplatan, a neki atraktivniji koncerti i ostali događaji će se naplaćivati", rekao je Ćićerić.

Šaban-Stanić: "Ova ekipa voli svoj posao i svoj grad"

Ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin Jure Šaban-Stanić zahvalio je gradonačelniku na ukazanom povjerenju, naglasivši da funkciju ravnatelja doživljava kao važnu i odgovornu.

"Hvala gradonačelniku na ovoj važnoj i odgovornoj funkciji. Cijeli moj životni put vezan je za kulturu. Iskustva imam, ali opet mora postojati neka ruka koja će vam dati povjerenje da stanete iza ove funkcije. Moj zadatak je složen i želim dokazati povjerenje gradonačelnika Ninčevića", kazao je Šaban-Stanić.

Posebno je istaknuo ljude koji stoje iza programa, njihovu predanost, energiju i povezanost sa Solinom.

"Povjerenje je dvosmjeran proces i ono se mora vratiti. Ova ekipa izuzetno voli svoj posao, voli svoj grad i osjeća potrebe i bilo onoga što se događa", rekao je. Šaban-Stanić je naglasio kako je i sam ranijih godina često bio posjetitelj Solinskog kulturnog ljeta, iako nije iz Solina, te da iz te perspektive dobro razumije važnost manifestacije za publiku i kulturni život grada.

"Moj pogled na Solinsko kulturno ljeto je takav da sam često bio posjetitelj, iako nisam iz Solina. Sada se zbraja kompletna kulturna sezona u Solinu. Moram istaknuti da je program bogat zbog kreativnih ideja u vidu dramskih i glazbenih programa", kazao je.

Dodao je kako je za realizaciju ovakvog programa potrebna ozbiljna organizacijska podloga. "Od ideje do realizacije potrebna je infrastruktura, i materijalna i programska i prostorna. Suradnja je izvanredna, otvorena i na dobrobit svih građana Solina. Vjerujem da će publika i ove godine dati prostor i ideju te da će posjetitelji biti zadovoljni. Program je ove godine vrlo raznolik i siguran sam da će svi imati zadovoljstvo te da će uživati", poručio je Šaban-Stanić.

Stupalo predstavila jubilarnu "Romantiku u Saloni"

Direktorica Turističke zajednice grada Solina Jelena Stupalo predstavila je program ovogodišnje "Romantike u Saloni", manifestacije koja ove godine obilježava 15 godina uspješnog oživljavanja bogate povijesti antičke Salone.

Ovoga ljeta Solin ponovno postaje pozornica antičkog svijeta, a jubilarno izdanje publici donosi spoj kulturne baštine, scenskih prikaza, edukacije i autentičnih doživljaja. Manifestacija će se održati 11. srpnja, 24. srpnja i 1. kolovoza 2026. godine, na posebnim lokalitetima antičke Salone i u centru grada. Manifestacija je tijekom godina postala jedan od najvažnijih kulturno-turističkih događaja grada Solina, a dobitnica je i nagrade Simply the Best za inovativnost u razvoju turističke ponude.

"Ovogodišnje izdanje nosi posebnu simboliku jer zajedno s našim izvođačima, partnerima i publikom obilježavamo 15 godina tijekom kojih zajedno oživljavamo povijest", istaknuto je u predstavljanju programa.

Stupalo je posebno najavila i manifestaciju Solinski lonac, koju je opisala kao krunu solinskog ljetnog đira. "Kruna cijelog solinskog ljetnog đira je manifestacija Solinskog lonca. Organizaciji se pridružila udruga Solinjani i vjerujem da će se Solin prezentirati u najboljem svjetlu", kazala je Stupalo.

Noć gladijatora otvara antičku priču

Prva večer "Romantike u Saloni" održat će se 11. srpnja pod nazivom "Noć gladijatora". Amfiteatar u Saloni tada će ponovno postati mjesto velikih rimskih spektakala.

Program počinje u 20 sati otvaranjem antičkog sajma, uz bogate sadržaje za djecu i obitelji. Posjetitelje očekuju Salona Play, radionica "Budi mali arheolog", kreativne radionice izrade antičkih ukrasa, antička bajkaonica i brojni drugi sadržaji.

Središnji scenski program počinje u 21 sat, a uključuje svečani dolazak cara Dioklecijana i carice Priske, nastupe rimskih vojnika, gladijatorske borbe udruge Spectacula Gladiatoria iz Pule, vatreni nastup Elsie Angeles Novaković te nastup najmlađih Solinjana, Solinskih Bubamaraca.

Za posjetitelje je organizirano i besplatno stručno razgledavanje Salone, kao i besplatan autobusni prijevoz iz Splita.

Druga tematska večer održat će se 24. srpnja pod nazivom "Antičko vjenčanje". U ambijentu vrta Tusculum posjetitelji će moći doživjeti rekonstrukciju rimskog vjenčanja prema antičkim običajima. Program donosi svečani dolazak mladenaca, antičku ceremoniju vjenčanja, glazbeni program i jedinstveni doživljaj života antičkog doba. I za ovu večer predviđeno je besplatno stručno razgledavanje Salone te organizirani prijevoz iz Splita.

Antički sajam za završnicu jubilarnog izdanja

Završna večer "Romantike u Saloni" održat će se 1. kolovoza na Malom Glorijetu u Solinu, gdje će posjetitelje dočekati "Antički sajam".

Program donosi tradicijske obrte, radionice za djecu, Salona Play, radionicu "Budi mali arheolog", kreativne radionice izrade antičkih ukrasa i glazbeni program. Povodom jubilarnog izdanja, posjetitelji će uspomenu moći zabilježiti u Magic Photo Mirror foto-kutku te svoju fotografiju ponijeti za uspomenu.

"Romantika u Saloni već petnaest godina uspješno povezuje kulturnu baštinu, turizam i lokalnu zajednicu te potvrđuje Solin kao destinaciju u kojoj povijest priča najljepše priče", poručeno je u programu manifestacije.

Ovogodišnje Solinsko kulturno ljeto potvrđuje da Solin svoju baštinu ne čuva samo kao spomeničku vrijednost, nego je pretvara u živu pozornicu za sve generacije. Od koncerata, predstava i izložbi do dječjih programa, antičkih spektakala i tradicionalnih manifestacija, Solin će i ovog ljeta ponuditi bogat program za domaću publiku i goste. Posebna vrijednost cijele priče jest u tome što se kultura, turizam i lokalna zajednica povezuju kroz programe koji istodobno čuvaju prošlost i stvaraju nove ljetne uspomene.

Sudeći prema najavama, Solinjane i njihove posjetitelje očekuje dugo, sadržajno i raznoliko kulturno ljeto, a grad će još jednom pokazati zašto se njegove pozornice, od Gradine do Salone, ubrajaju među najposebnije ljetne ambijente u Dalmaciji.