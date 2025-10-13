SOLIN Otvara se izložba "Dom koji slikam" ukrajinske umjetnice Euhenije Bakhtihareieve

Mjesec hrvatske knjige koji se ove godine održava pod sloganom "Odabrali knjižničari" Gradska knjižnica Solin otvara izložbom ukrajinske slikarice i ilustratorice Euhenije Bakhtihareieve pod imenom "Dom koji slikam".

Umjetnica je rodom s Krima, a od 2008. godine aktivno sudjeluje na ukrajinskim i međunarodnim izložbama te umjetničkim projektima. Njezina se djela nalaze u privatnim zbirkama u Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj i Hrvatskoj. Od 2022. godine živi u Hrvatskoj, kamo je s djecom izbjegla iz Irpinja. Ovo novo životno poglavlje označilo je početak novoga umjetničkog istraživanja – potrage za "novim domom" uz more, mjestom u kojem se ponovno može osjetiti cjelovitost i pripadnost.

Ova izložba je proizašla iz osobne priče – priče prisilne emigracije, u kojoj je rat oduzeo osjećaj doma, ali ne i sposobnost njegova stvaranja.

Za umjetnicu dom nisu samo zidovi koji su ostali na Krimu, nego prije svega unutarnji prostor ljubavi, nježnosti i nade. To je prostor koji se može ponovno oživjeti bojama, linijama, u dahu mora. Iako je pravi dom ostao daleko, on oživljava na platnima i u uspomenama. More je glavni motiv ove izložbe. Ono povezuje prošlost i sadašnjost, Krim i Hrvatsku, bol i nadu. U morskim pejzažima, portretima i apstraktnim radovima umjetnica stvara poseban "naslikani dom" – dom koji se može nositi sa sobom, čak i u progonstvu.

Ulaz na izložbu je slobodan, a izložba će se moći razgledati do 30. listopada.