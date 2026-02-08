Šokirani ste količinom kose u odvodu? Evo kada je vrijeme za paniku

Ako se svaki put uplašite količine kose koja ostane u odvodu nakon pranja i ako mislite da je rješenje za to rjeđe kupanje, varate se, upozoravaju stručnjaci.

Mnogi se uspaniče kad vide količinu kose koju izgube prilikom pranja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako piše HuffPost, kosa raste u tri glavne faze: anagenu, katagenu i telogenu. 'Anagena faza je razdoblje u kojem kosa najintenzivnije raste, postaje deblja po promjeru i dulja, a telogena faza razdoblje je u kojem se ona izbacuje', objašnjava dr. Akhil Wadhera, dermatolog iz Kaiser Permanentea u Sjevernoj Kaliforniji. Između anagene i telogene faze nalazi se kratka katagena faza, tijekom koje rast kose prestaje, a folikula se smanjuje pripremajući se za ispadanje vlasi. Kada kosa uđe u telogenu fazu, spremna je otpasti, piše tportal.

Mnoge vlasi pritom ostaju 'zarobljene' nakon što ih tijelo odbaci.

Iako se može činiti da vam nekih dana ne ispadne gotovo nijedna vlas, a drugih dana cijeli pramenovi, gubitak kose iz dana u dan obično je prilično ujednačen. 'Prirodno izgubimo između 50 i 100 vlasi dnevno, kao dio normalnog ciklusa rasta', objašnjava pak dr. Zafer Çetinkaya, vodeći kirurg za transplantaciju kose u klinici EsteNove u Istanbulu.

Većina ljudi tijekom dana izgubi poneku vlas, a da toga uopće nisu svjesni, kaže dr. Alan Bauman, specijalist za obnovu kose iz klinike Bauman Medical na Floridi. Međutim većina vlasi koje odbacujemo ne ispadne odmah jer mnoge od njih 'ostaju zarobljene ili zapetljane', što ih i dalje zadržava na glavi, objašnjava Wadhera.

Te zarobljene vlasi na kraju će otpasti, ali im je za to obično potreban mali poticaj.

Zarobljene vlasi najčešće ispadaju pri pranju

Obično se to događa kad peremo kosu. 'Tuš je glavno mjesto pojačanog ispadanja zbog mehaničkog djelovanja. Sam čin masiranja tjemena tijekom šamponiranja i težina vode' pomažu da se odvoje vlasi koje su prestale rasti i već su u fazi ispadanja, kaže Çetinkaya.

'Pogled na nakupinu kose u kadi može biti uznemirujući, ali u većini slučajeva riječ je o potpuno normalnoj pojavi', objašnjava Bauman. Razlog zbog kojeg mnogi od nas svakoga dana vide hrpicu kose u kadi taj je što te zarobljene vlasi 'ispadaju odjednom, umjesto postupno tijekom dana', dodaje.

Treba li brojati vlasi koje gubite pod tušem da biste bili sigurni da to nije previše?

Možda ćete doći u tu napast kako biste provjerili je li njihov gubitak u granicama normale ili se pogoršava. No to nije dobra ideja. 'Iako može biti korisno uočiti trendove, svoje pacijente upozoravam na 'brojanje vlasi' jer to može dovesti do nepotrebne tjeskobe', kaže Çetinkaya.

Ako nakon jednog tuširanja primijetite nešto veću hrpicu kose na podu, nema razloga za brigu, kaže Bauman. Najčešći razlog zbog kojeg biste mogli izgubiti više kose pod tušem jest – preskakanje pranja! Ako ne perete kosu dan ili dva, 'to najčešće znači da ćete primijetiti pojačano ispadanje idući put kad je budete šamponirali', objašnjava.

Ni kratkotrajan porast ispadanja kose obično ne upućuje na veći problem. Privremeno pojačano ispadanje može se javiti 'nakon bolesti, poroda, velikog stresa ili uvođenja novog tretmana za kosu', kaže Bauman. Ovakav gubitak kose trebao bi se stabilizirati nakon dva do tri mjeseca, dodaje.

Kako biste pratili gubitak vlasi u duljem razdoblju i istodobno uvažili kratkoročne oscilacije, Çetinkaya preporučuje praćenje 'promjera repa ili vidljivosti razdjeljka tijekom šest mjeseci'. Manji promjer repa ili širi razdjeljak nakon pola godine mogu upućivati na to da dugoročno gubite više od uobičajenih 50–100 vlasi na dan', kaže on. U tom slučaju vrijeme je za pregled.

Što učiniti ako primijetite pojačano ispadanje kose?

Ako iznenada primijetite da gubite više kose nego inače, nema potrebe za panikom. Ipak, ima smisla pokušati otkriti zašto se to događa.

Kod nekih je ljudi gubitak kose jednostavan dio procesa starenja. Kod žena ubrzano ispadanje kose može početi u četrdesetima, a kod muškaraca se može javiti već u dvadesetim ili tridesetim godinama, pri čemu do 50. godine i do polovica muškaraca ima prorijeđenu kosu. Ako spadate u tu dobnu skupinu, gubitak kose vjerojatno je dio normalnog starenja.

Ponekad je uzrok i loša rutina njege kose, što se najčešće lako ispravlja. Pregrubo trljanje tijekom pranja, upotreba sušila na vrlo visokim temperaturama, pranje agresivnim šamponima, korištenje jakih proizvoda za stiliziranje te energično trljanje mokre kose ručnikom mogu pridonijeti pojačanom ispadanju, kaže Wadhera.

Postoji nekoliko jasnih znakova da je problem možda u vašoj rutini njege. Ako značajan dio kose koju gubite pod tušem nema 'korjenčić' na vrhu i izgleda kratko i nazubljeno, vjerojatno je riječ o lomljenju, a ne o ispadanju iz folikula, objašnjava Çetinkaya.

Ako dob, odnosno rutina njege, nisu glavni krivci za pojačano ispadanje, Bauman preporučuje savjetovanje s dermatologom ili stručnjakom za obnovu kose kako biste otkrili uzrok. 'To može upućivati na dublji problem, poput fiziološkog ili mentalnog stresa, hormonskih promjena, nutritivnih deficita ili genetski uvjetovanog gubitka kose', pojašnjava, piše tportal.

Što možemo napraviti

Kosa koju većina nas vidi pod tušem bila je 'osuđena na ispadanje', kaže Bauman, što je sastavni dio ciklusa rasta i ne postoji način da se u potpunosti zaustavi, ističe.

Neki Baumanovi pacijenti vjeruju da će rjeđe pranje zaustaviti ili usporiti njen gubitak, no to nije slučaj. 'Preskakanje pranja može pogoršati upalu vlasišta, što negativno utječe na rast kose', kaže on.

Unatoč tomu, Bauman dodaje: 'Ako vam se čini da je ispadanje kose pod tušem pretjerano, da ne prestaje ili vas ozbiljno uznemirava, važno je potražiti stručno mišljenje.'