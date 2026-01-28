Šokatne vijesti za Hrvatsku: Zvonimir Srna izgubljen za polufinale?

Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica. U srijedu u toj zadnjoj utakmici skupine Hrvatska igra sa Mađarskom u 18 sati, a možda će za polufinale biti dovoljan i bod iz tog dvoboja.

Nažalost po Hrvatsku, nisu sve vijesti iz utakmice sa Slovenijom dobre. Zvonimir Srna zadobio je ozljedu u utakmici protiv Slovenije zbog čega je morao napustiti utakmicu. Ponajbolji hrvatski rukometaš na tekućem Europskom prvenstvu izašao je s bolnom grimasom. Jasno je da Srna ne bi izašao da problem nije osjetan jer je već nebrojeno puta igrao kroz bolove.

Nakon utakmice izbornik Dagur Sigurdsson je bio sretan, ali i zabrinut oko spomenute ozljede zbog koje Srni 'visi' nastup na Euru: 'Ostali smo bez Srne i moramo naći rješenje za to. To nam je prioritet', rekao je Dagur, a poruku za Srnu poslao je i Matej Mandić.

'Veliki udarac, igra fenomenalan turnir, ide na glavu, troši se nenormalno i jako mi ga je žao jer nije to zaslužio. Ima problem s tim ložama, molim Boga da nije ništa teško.'

No, čini se da se Mandićeve želje nisu ispunile. Kako doznaje Net.hr, Srni je puknula loža te je Europsko prvenstvo za njega završeno. Veliki je to udarac za Hrvatsku jer je Srna 'vukao' reprezentaciju te je u dva navrata proglašen igračem utakmice.