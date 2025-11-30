Šokantni detalji ubojstva influencerice: Slovenac tijelo prevezao iz Austrije pa zapalio auto da prikrije tragove

Austrijska i slovenska policija objavile su nove, šokantne detalje o nestanku i smrti 31-godišnje Austrijanke, čije je tijelo u subotu pronađeno u šumi kod Majšperka u Sloveniji. Otkriće je uslijedilo nakon što je 31-godišnji Slovenac, bivši partner poznate influencerice iz Graza, pod pritiskom austrijskih istražitelja priznao ubojstvo i pokazao gdje je zakopao tijelo.

Na zajedničkoj konferenciji za medije sudjelovali su austrijski i slovenski policijski službenici te predstavnik državnog odvjetništva u Grazu.

Djevojka je nestala 23. studenog kada je prijateljica prijavila nestanak, a policija je odmah otišla u njezin stan. Ondje su zatekli osumnjičenog, koji je tvrdio da ima ključ jer povremeno čuva njezina psa. Nije znao reći gdje je njegova bivša djevojka, a policija je u stanu pronašla tragove krvi na dovratku.

Slovenska policija u Šentilju uhitila ga je u ponedjeljak. Prije nego je tijelo zakopao u šumi, kako je utvrđeno, namjerno je zapalio vozilo kojim se dovezao ne bi li uništio tragove. Potom je ušao u obližnje poslovne prostore i tražio pomoć zaposlenika kako bi ugasio vozilo.

Slovenski policajci ubrzo su ustanovili da je muškarac tražen u Austriji te su ga zadržali do izručenja. U petak je predan austrijskim vlastima.

Nakon višesatnog ispitivanja priznao je da je tijelo svoje bivše djevojke u koferu prebacio u automobil i u nedjelju odvezao u Sloveniju, gdje ga je zakopao u šumi. Isprva nije htio reći gdje se kofer točno nalazi, no pod pritiskom je na kraju odustao i istražiteljima pokazao lokaciju.

U subotu poslijepodne, policija je pronašla zakopani kofer u šumi kod Majšperka. Unutra je bilo tijelo mlade Austrijanke. Očevid je potvrdio da je mlada žena ubijena, a točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije. Istraga se nastavlja, prenosi Dnevnik.