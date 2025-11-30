Šok u Varaždinu: Kita slomio Baturu snove o napadu na pojas

Poljski MMA veteran Michal Kita (45) pobijedio je Martina Batura (33) u glavnoj borbi večeri FNC-a u Varaždinu. Pobijedio je polugom na ruku u prvoj rundi. Batur se vraćao nakon teške ozljede iz FNC-a u Zadru u veljači, a očekivalo se da će napasti pojas ako pobijedi Kitu, no nije uspio u tome, piše Index.

Kita je vrlo brzo završio u donjoj poziciji u parteru, no pogodio je nekoliko jako dobrih laktova, prešao u gornju poziciju, a kad se Batur pokušao ustati, uhvatio mu je ruku i napravio polugu. Batur je tapkao, skoro mu je puknula ruka, a šokirana publika je utihnula. Baturu je ovo drugi poraz u nizu, a Kita je došao do prve pobjede u FNC-u.

Prvak obranio pojas

U sunaslovnoj borbi večeri prvak velter kategorije, Kamil Kraska obranio je pojas protiv Igora Cavalcantija. Bio je to jedan od, ako ne i najveći povratak u povijesti organizacije. Brazilac je prebijao Krasku tijekom cijele prve runde, čak je i doktor ušao u kavez da vidi može li nastaviti meč nakon prve runde.

U drugoj je Poljak uspio srušiti Cavalcantija i ugušiti ga. Bila mu je to 14. pobjeda u profesionalnoj MMA karijeri i prva obrana pojasa velter kategorije.

Bojković se vratio porazom

Najiščekivaniji meč večeri bio je onaj između Marka Bojkovića i Donovana Desmaea. Srpska zvijezda vratila se u kavez nakon teškog poraza od Miloša Janičića u Beogradu prije pola godine, a borio se protiv iskusnog belgijskog borca.

Bojković je tijekom cijelog meča izgledao dosta rezervirano, dok se Desmae opuštao kako je borba tekla i sve češće štetio Bojkoviću. Na kraju je pobijedio podijeljenom odlukom sudaca i nanio Bojkoviću drugi poraz zaredom.

Račić i Jurič do pobjeda

Što se tiče ostalih hrvatskih boraca, Antun Račić i Jure Jurič upisali su pobjede. Račić je pobijedio Itayja Tratnera nakon tri udarca u genitalije, previjao se od bolova, ali je nastavio meč i brutalno nokautirao protivnika. Jurič je nokautirao Mathieua Pandu, također u trećoj rundi.

Rezultati priredbe:

Michal Kita pobijedio Martina Batura polugom u prvoj rundi

Kamil Kraska ugušio Igora Cavalcantija u drugoj rundi

Donovan Desmae pobijedio Marka Bojkovića podijeljenom odlukom sudaca

Emiliano Sordi ugušio Toma Breesea u prvoj rundi

Antun Račić nokautirao Itayja Tratnera u trećoj rundi

Agy Sardari pobijedio Fabiana Silvu jednoglasnom odlukom sudaca

Rok Krušič pobijedio Nikolu Đurđeva nokautom u drugoj rundi

Jure Jurič pobijedio Mathieua Pandu tehničkim nokautom u trećoj rundi

Petar Blagojević pobijedio Benjamina Ajda tehničkim nokautom u prvoj rundi

Akhmed Kagirov pobijedio Andriju Shalutashvilija nokautom u trećoj rundi