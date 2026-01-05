ŠOK U SVIJETU TENISA Đoković donio neočekivanu odluku: "Povlačim se..."

Neposredno uoči početka nove teniske sezone i prvog Grand Slama u godini, Australian Opena, Novak Đoković donio je važnu odluku izvan terena. Srpski tenisač objavio je kako napušta Udrugu profesionalnih tenisača (PTPA), organizaciju čiji je bio jedan od osnivača.

Svoju odluku obrazložio je u službenom priopćenju, u kojem je naglasio da je riječ o potezu iza kojeg stoji dugo i temeljito promišljanje te niz razloga koji su ga na to naveli. Cjelovito priopćenje objavio je putem svojih kanala, a mi ga prenosimo u cijelosti.

"Nakon vrlo pažljivog razmatranja odlučio sam se u potpunosti povući iz PTPA-e. Ta odluka dolazi nakon dugotrajne zabrinutosti vezane uz transparentnost, upravljanje te način na koji su moj glas i moj imidž predstavljeni. Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili pri osnivanju PTPA-e, no postalo mi je jasno da se moje vrijednosti i način razmišljanja više ne podudaraju s aktualnim smjerom organizacije. Nastavit ću se posvećivati tenisu, svojoj obitelji i doprinosu sportu na način koji odražava moja uvjerenja i integritet. Želim igračima i svima uključenima sve najbolje u budućnosti, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno", poručio je tenisač.

Unatoč toj vijesti, Đoković ostaje fokusiran na natjecateljske obveze. Već idućeg tjedna očekuje ga nastup na turniru u Adelaideu, koji će mu poslužiti kao priprema i uvertira za pohod na Australian Open.