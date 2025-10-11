ŠOK U SUSJEDSTVU Beba pala s četvrtog kata pred automobil, nema težih ozljeda!

Djevojčica stara godinu i četiri mjeseca pala je sinoć s četvrtog kata zgrade u Slovačkoj ulici u Podgorici, nakon čega je prevezena u Klinički centar Crne Gore i nalazi se na odjelu intenzivne njege.

Kako doznaje Pobjeda, beba nije životno ugrožena i nema teže, vitalne ozljede.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– U KCCG ovaj slučaj smatraju pravim fenomenom – izjavio je izvor lista Pobjeda.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 20:30 sati.

Svjedoci navode da je dijete palo s četvrtog kata zgrade na nadstrešnicu jedne klinike, a potom na kolnik, kojim neprestano prolaze automobili.

Na sreću, vozač koji je uočio djevojčicu na vrijeme je zakočio, čime je spriječena još veća tragedija.

O događaju je obaviješten dežurni tužitelj, koji će provesti očevid.