ŠOK U OBITELJI Sukob završio smrću. Policija privela 54-godišnjakinju

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjakinjom s koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti. Osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je podneseno i posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, objavila je policija.

Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, 9. listopada, u kući na koprivničkom području verbalno i fizički sukobila sa 78-godišnjim članom obitelji. Muškarac je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo.

Podsjetimo, policija je u četvrtak u popodnevnim satima zaprimila dojavu o pronalasku mrtvog tijela 78-godišnjeg muškarca. Proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika, a tijelo je prevezeno na obdukciju. Kriminalističko istraživanje koje je uslijedilo dovelo je do uhićenja 54-godišnjakinje, piše Index.