Noćas iznenada preminula bivša vijećnica, imala je 39 godina

U Rijeci je noćas u 39. godini života iznenada preminula bivša gradska vijećnica Ivona Milinović. Informacija je objavljena na Facebook grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je i portal Hrvatski glasnik s kojim je surađivala. Potvrdu je dobio i Novi list.

Ivona Milinović rođena je u Rijeci 28. srpnja 1987. godine. Bila je zaposlena u Hrvatskim vodama, a političku karijeru je počela kao članica riječkog HDZ-a ispred kojeg je izabrana i za gradsku vijećnicu Gradskog vijeća Rijeke, gdje je bila na čelu Odbora za nacionalne manjine. Prije sedam godina je napustila tu stranku i nastavila djelovati kao nezavisna vijećnica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jedno vrijeme je radila u Europskom parlamentu kao asistentica Davora Ive Stiera, piše Novi list.