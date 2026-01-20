Šok u Norveškoj, vojska šalje pisma građanima: "U ratu vam možemo oduzeti kuće, automobile i brodove"

Na adrese tisuća Norvežana poslana su pisma od vojnog vodstva zemlje u kojima ih se obavještava da bi im u slučaju rata mogli biti oduzeti domovi, vozila, brodovi i strojevi. Očekuje se da će pisma stići u ponedjeljak.

"Rekvizicije imaju za cilj osigurati da oružane snage u ratnim uvjetima imaju pristup resursima potrebnima za obranu zemlje", navodi se u priopćenju vojske.

Za 2026. godinu bit će izdano oko 13.500 pripremnih zahtjeva.

Pisma nemaju praktičan utjecaj u mirnodopsko vrijeme, osim što vlasnicima daju do znanja da vojska može preuzeti njihovu imovinu u slučaju sukoba, navodi se u izjavi.

Zahtjev vrijedi godinu dana, a otprilike dvije trećine pisama poslanih 2026. godine bile su obnove iz prethodnih godina, piše Euronews.

"Važnost pripreme za krize i rat dramatično se povećala posljednjih godina. Norveška se nalazi u najozbiljnijoj sigurnosnopolitičkoj situaciji od Drugoga svjetskog rata. Naše društvo mora biti spremno na krize sigurnosne politike, a u najgorem slučaju i na rat", rekao je u izjavi šef vojne logističke organizacije Anders Jernberg.

Šef Logističke organizacije norveških oružanih snaga Jernberg opisao je kontekst zbog kojeg se šalju pisma.

Prema njegovim riječima, slanje tih pisama pomaže u smanjenju konfuzije u izvanrednim situacijama. Ako vlada aktivira ratne mjere, oružane snage već znaju koja sredstva mogu koristiti i tko ih posjeduje.

Norveška, jedna od osnivačica NATO-a, posljednjih je godina ojačala svoju obranu. Skandinavska zemlja dijeli pomorsku granicu i 198 kilometara dugu kopnenu granicu s Rusijom na krajnjem sjeveru.

Norveška koristi koncept potpune obrane. To znači da se u ozbiljnoj krizi od civilnog društva i privatnog sektora očekuje da podrže vojne operacije, dok oružane snage pomažu u održavanju civilnog života.