Šok na Zimskim olimpijskim igrama: Bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena tik uz skakaonicu

Zimske Olimpijske igre u Italiji šokiralo je otkriće eksplozivne naprave iz Drugog svjetskog rata, pronađene samo dan nakon što su ondje boravili gledatelji. Ručna bomba bila je smještena tik uz olimpijsko borilište u Predazzu, nedaleko od skakaonice gdje su se održavali natjecanja u skijaškim skokovima.

Eksplozivna naprava otkrivena je na parkiralištu u blizini skakaonice, a talijanska policija odmah je reagirala. Stručnjaci su brzo deaktivirali bombu, naglašavajući da ni u jednom trenutku nije postojala prijetnja za javnu sigurnost.

Parkiralište, koje se inače koristi za skladištenje drva, postalo je mjesto s posebnim značajem zbog blizine olimpijskih objekata.