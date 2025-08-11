Šok na Bačvicama! Žena uhvaćena kako krade po torbama, pogledajte što je se 'jamila'

U subotu 9. kolovoza 2025. godine oko 14:30 sati, na plaži Bačvice u Splitu, otuđen je ruksak u vlasništvu dvoje stranih državljana, u kojem su se nalazili mobilni telefoni, prijenosni punjač, pametni sat i zamjenska odjeća.

Oštećeni su naveli kako je ukupna materijalna šteta procijenjena na oko 500 eura.

Policijski službenici su, postupajući po dojavi i temeljem prikupljenih saznanja, na mjestu događaja uhitili 44-godišnju žensku osobu, nad kojom su, radi sprječavanja bijega i savladavanja otpora, uporabljena sredstva prisile, nakon čega je privedena u službene prostorije.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je tijekom srpnja i kolovoza 2025.godine na području Bačvica počinila ukupno osam kaznenih djela krađe iz članka 228. stavka 1. Kaznenog zakona.

Protiv osumnjičene će nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu biti podneseno posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave.