Snowboarderica umrla u Japanu, ruksak joj zapeo za žičaru

Australska snowboarderica poginula je na putovanju s prijateljima u Japanu nakon što joj je ruksak zapeo za žičaru, zbog čega je ostala visjeti u zraku. Prema japanskoj policiji i operateru žičare, 22-godišnja turistkinja umrla je od posljedica nesreće koja se dogodila u petak u Tsugaike Mountain Resortu u dolini Hakuba, popularnom skijalištu u središnjem Japanu.

Policija iz grada Nagano Omachi priopćila je kako je djevojka nakon nesreće doživjela zastoj srca. Hitno je prevezena u bolnicu, no ondje je preminula, što su potvrdili i policija i operater žičare.

Oglasio se operater skijališta

Tvrtka Tsugaike Gondola Lift Co. u priopćenju je navela da se kopča ruksaka oko struka turistkinje zaplela za sjedalicu, što ju je spriječilo da siđe. "Kako je prsni remen ruksaka bio zakopčan, ruksak se nije odvojio od tijela, pa je gošća povučena zajedno s njim pri silasku sa žičare", rekao je u priopćenju izvršni direktor tvrtke Kubo Tsuneo.

"Naš djelatnik odmah je pritisnuo gumb za hitno zaustavljanje kako bi obustavio rad žičare. Odmah je pružena prva pomoć, a gošća je potom vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu", stoji u priopćenju. Tvrtka je izrazila "najdublju sućut ožalošćenoj obitelji" i obećala pojačati sigurnosne mjere.

Potvrda australskog ministarstva

Australsko Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine potvrdilo je da je australska državljanka preminula u Japanu te je priopćilo da pruža konzularnu podršku njezinoj obitelji. "Obitelji u ovom teškom trenutku izražavamo najdublju sućut", poručio je glasnogovornik ministarstva.

Japan se smatra jednim od vodećih azijskih odredišta za zimske sportove zbog svojeg prhkog snijega, koji svake zime privlači velik broj stranih turista, piše Index.