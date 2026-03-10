Snimka iz Splita zgrozila građane. Usred dana obavio veliku nuždu na ulici

Nesvakidašnja i odvratna snimka snimljena u utorak poslijepodne u Splitu pristigla je u redakciju portala Net.hr.

Na njoj se vidi kako muškarac usred bijela dana obavlja veliku nuždu ispred Banovine, zgrade gradske uprave.

"Je li ovo moguće?", pita se čitateljica koja nam je poslala snimku koju nećemo objaviti, no koja jasno prikazuje kako se Splićanin spuštenih hlača i donjeg rublja "olakšava", očito neopterećen time da ga prolaznici mogu vidjeti.

Podsjetimo, za prekršaje koje Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira opisuje kao "vrijeđanje ili omalovažavanje moralnih osjećaja građana", predviđena je novčana kazna u iznosi od 200 do 1.000 eura ili zatvorska kazna u trajanju do 30 dana.