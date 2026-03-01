Snimao "more magle", potom se ukazao rijetko viđen prizor: 270 kilometara udaljena Italija, vidi se i snijeg na planinama

Teško je vjerovati, ali "spojili" smo sedam stabilnih dana ove godine. Od početka godine pratile su nas učestale ciklone pa je broj oblačnih i kišnih dana bio iznimno visok. Srećom, to se promijenilo krajem veljače kada je vremenskom pozornicom zagospodarila anticiklona.

Ipak, u ovom dijelu godine višednevna anticiklona na Jadranu često bude popraćena maglom i niskim oblacima, a upravo se to dogodilo posljednjih dana.

Tako su more i otoci često bili pod niskom naoblakom, ponegdje i maglom, do su se obalne planine "kupale" u obilju sunca.

Fotograf Ivan Čorić posljednjih je dana fotografirao s Velebita jer su prilike za fotografiranje bile idealne. Prije nekoliko dana, dok se još nije stvorilo "more" magle snimio je Italiju, odnosno vrhova Apenina, što ne bi bilo posebno zanimljivo da vidljivost nije bila tako dobra da se na njima može vidjeti čak i snijeg.

Takvih je fotografija vrlo malo i hrvatski fotografi mogu na prste jedne ruke nabrojati takve slučajeve. Kako nam je kazao Čorić, apeninske vrhove je danju snimio sa Servavskog vrha na Velebitu, a u vrijeme zalaska Sunca fotografije je snimio s ceste Jablanac - Alan.

Udaljenost ovog dijela Velebita i Gran Sassoa je čak 270 kilometara, iako je planina Monti Sibillini sa svojim vrhom Monte Vettore (2.476 m) nešto bliža.

U nastavku uživajte u spektakularnim prizorima, a više fotografija Ivana Čorića možete pogledati na njegovoj fotografskoj stranici.