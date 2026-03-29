Snijeg zameo obitelj s bebom na Plitvicama, vatrogasci u akciji

Vatrogasci JVP-a Plitvička Jezera i DVD-a Plitvička jezera spasili su obitelj s malom bebom iz snijegom zametenog vozila.

Pravi pothvat u ekstremnim vremenskim uvjetima u petak izveli su vatrogasci Plitvičkih Jezera.

Nakon zaprimljene dojave u 13:08 da je u šumi na predjelu Krbavica zametena obitelj u kombi vozilu, na intervenciju je odmah upućena dežurna smjena od tri vatrogasca JVP Plitvička Jezera i jedan vatrogasac DVD-a Plitvička Jezera s dva pickup vozila.

"Stupili smo u kontakt s njima, a onda..."

"Kad smo stupili u kontakt s njima i kad smo čuli glas bebe, shvatili smo da je ozbiljno", rekao je zapovjednik JVP-a Plitvička jezera Vlado Marković u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Ivanom Krznarićem.

Zbog visokog snijega, na mjestima višem i od 80 centometara, vatrogasci su se dva kilometara pješice probijali kroz šumski put do zametenog vozila, gdje su stigli u 14:26.

"Otac se pokušao probiti, ali..."

"Kad su dečki stigli do obitelji, beba i majka su bile u dobrom stanju, otac baš i ne - on se pokušao probijati do glavne ceste kroz snijeg kako bi došao do pomoći, no vratio se kad je vidio da nikoga nema pa baš i nije bio dobro i stoga smo odlučili pričekati strojeve", kazao je Marković.

Podignuti su strojevi Komunalca i traktor iz Krbavice koji su se uspjeli probiti do vozila i zajedno su s vatrogascima izvukli obitelj na sigurno, koja je zbrinuta u 15:30 u Đačkom domu Korenica, piše Dnevnik.hr.