Snijeg, vjetar i zabrane: Otežan je promet u većem dijelu zemlje

Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog zimskih uvjeta uvedena je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru, ali i na pojedinim cestama Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Zbog olujnog vjetra na snazi su i ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) te na cestama riječkog područja, kako javlja HAK.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, a mogući su i odroni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te na put ne kreću bez zimske opreme.

Kako ističe HAK, za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri, kao ni u suprotnom smjeru.

Stanje na autocestama

Na A1 Zagreb – Split – Dubrovnik do 20. veljače 2026. zbog rekonstrukcije benzinske postaje i pratećih objekata na odmorištu Janjče (u oba smjera) izvan funkcije su punionice za električne automobile, sadržaji postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor) te parkiralište za osobna vozila ispred objekta, dok su ostale parkirne površine otvorene.

Na A3 Bregana – Lipovac do 19. veljače 2026. zbog rekonstrukcije parkirališnih površina na odmorištu Kraljeva Velika sjever, zatvoren je zaustavni trak na pojedinim dionicama u oba smjera, a zatvorena su i odmorišta Kraljeva Velika jug i sjever. Promet teče voznim i pretjecajnim trakom uz ograničenje brzine 80 km/h.

Na A6 Bosiljevo – Rijeka, kako javlja HAK, samo je za osobna vozila otvorena dionica između čvorova Delnice i Kikovica. Zimski uvjeti su između čvorova Bosiljevo II i Kikovica te je uvedena zabrana za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme. Vozila na koja se zabrana odnosi isključuju se na odmorištu Vukova Gorica (smjer Rijeka) i prije čvora Kikovica (smjer Zagreb).

Na A7 Rupa – Križišće zbog jakog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilom, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8 te se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova na dionici tunel Učka – čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa, a u slučaju prekida predviđeni su obilazni pravci za osobna i teretna vozila.

Jadranska magistrala i riječka regija pod udarom vjetra

Zbog jakog vjetra na DC8 između Karlobaga i Svete Marije Magdalene promet je otvoren samo za osobna vozila, dok je između Bakra i Karlobaga zabranjen promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim prostorom (I. i II. skupina), javlja HAK.

Ograničenja zbog vjetra uvedena su i na DC99 (čvor Križišće – Križišće), a posebne zabrane odnose se i na Krčki most (DC102) za više skupina vozila.

Radovi i zatvaranja na državnim cestama

Na više državnih cesta promet je otežan ili preusmjeren zbog radova. Primjerice, na DC1 u Rastokama vozi se usporeno uz naizmjeničnu regulaciju (do 3. veljače 2026.). DC44 Livade – Istarske Toplice zatvorena je do 20. lipnja 2026., a DC75 Novigrad – Poreč (dionica Tar – Bašarinka) također je zatvorena do 20. lipnja 2026.

Na području Dalmacije izdvajaju se: DC56 Drniš – Gornji Muć, gdje je zbog sanacije mosta u Muću do 29. siječnja 2026. preusmjeren promet tranzitnih teretnih vozila iznad 7,5 tona na obilazak preko Klisa, Sinja, Vrlike i Knina; zatim DC62 Zagvozd – Vrgorac, zatvorena u Zagvozdu do 15. ožujka 2026.; te DC512 Makarska – Ravča, zatvorena iznad tunela Stupica do daljnjega zbog sanacije odrona. U Makarskoj je do 31. ožujka 2026. zatvorena i Ulica A. Starčevića (DC411).

Zimske zabrane na brojnim cestama u unutrašnjosti

Zbog zimskih uvjeta HAK navodi zabrane prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na nizu državnih cesta u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj, kao i na velikom broju pravaca u Lici i Gorskom kotaru (među ostalim dijelovi DC1, DC23, DC25, DC3 i više drugih dionica). Dodatno, zabrane za vozila bez zimske opreme odnose se i na brojne županijske i lokalne ceste na područjima Donjeg Lapca, Korenice, Delnica, Čabra, Gornjeg Jelenja i Vrbovskog.

Kako javlja HAK, povodom blagdana uvodi se zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i DC1) u sljedećim terminima: Badnjak 24. prosinca od 15 do 23 sata, Božić 25. prosinca od 14 do 23 sata, Sv. Stjepan 26. prosinca od 14 do 23 sata, 31. prosinca od 15 do 23 sata, Nova godina od 14 do 23 sata, 5. siječnja od 15 do 23 sata te 6. siječnja od 14 do 23 sata.

Savjet vozačima

HAK poziva vozače na dodatan oprez zbog skliskih kolnika, moguće poledice i odrona. Preporuka je krenuti na put samo uz potpunu zimsku opremu, pratiti prometne informacije i, gdje je moguće, planirati alternativne pravce, osobito prema Rijeci i Istri gdje su teretna vozila trenutačno bez slobodnog cestovnog pravca.