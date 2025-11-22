SNIJEG NADOMAK SPLITA Zabijelilo: Ovo su uvjeti na brzoj cesti Solin-Klis

Subota je u većem dijelu Dalmacije donijela pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, a u Dalmatinskoj zagori i susnježicu te snijeg. Bura puše umjereno do jako u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, dok jugo i jugozapadnjak prevladavaju prema krajnjem jugu. Čitatelji nam i danas šalju brojne snimke vremenskih prilika iz Neorića, Aržana, Dicma, Dugopolja, autoceste A1...

Snijeg pada i na Klisu, temperatura pala na 1°C

Najnovije dojave stižu upravo s područja Klisa, gdje je tijekom jutra počeo padati gust snijeg. Temperatura se spustila na 0.9°C, a snijeg se počinje i prihvaćati na površinama, stvarajući tanak snježni pokrivač.

Prema snimkama koje čitatelji šalju s brze ceste Solin–Klis, vidljivo je da snijeg pada sve intenzivnije, a pojedini dijelovi kolnika već su zabijeljeni. Promet se odvija usporeno zbog mokrog i mjestimice skliskog kolnika.

Snijeg i susnježica i drugdje u Zagori

Tijekom dana očekuje se nastavak pretežno oblačnog vremena uz mjestimičnu kišu, osobito prema jugu, gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U većem dijelu Dalmatinske zagore kiša će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, slično kao i na području Klisa.

Puhat će umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu ponegdje i s olujnim udarima, dok će na jugu i dalje prevladavati jugozapadni vjetar i jugo.