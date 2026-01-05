Snijeg i bura otežavaju promet diljem zemlje

Zbog prometne nesreće jutros je u potpunosti obustavljen promet na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, i to na dionici između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru prema Zagrebu, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Teretna vozila trenutačno nemaju mogućnost prolaska iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti zemlje, budući da za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema alternativnog cestovnog pravca.

Zimski uvjeti dodatno kompliciraju stanje na cestama. Snijeg pada u većem dijelu unutrašnjosti te u gorskim krajevima, a na pojedinim prometnicama na snazi su zabrane prometa za teška teretna vozila, kao i za vozila bez propisane zimske opreme. Među pogođenim dionicama je i državna cesta DC1 na području Budačke Rijeke i Knina.

Kolnici su na većini cesta mokri ili vlažni, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, osobito u jutarnjim satima. Na obali puše jaka bura, dok su podno Velebita zabilježeni i olujni udari vjetra, zbog čega su uvedena ograničenja za određene kategorije vozila.

Cestarske službe su na terenu te provode čišćenje i posipavanje prometnica, no promet se mjestimice odvija usporeno zbog vozila zimske službe. Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu i stil vožnje uvjetima na cesti, drže razmak te da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Problemi nisu zaobišli ni pomorski promet. Zbog jakog vjetra u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj – Cres – Rijeka i Novalja – Rab – Rijeka, kao i brodska linija Komiža – Biševo.