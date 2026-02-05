Sneverat će, a nekoliko ulica u Splitu, Solinu i na trogirskom području ostat će bez struje

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PETAK, 6.2.
Mjesto: Solin- Vranjic
Ulica: Krešimirova 62
Napomena: Radovi u TS.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Barakovićeva 18 i 20 Mihanovićeva 43A i 43B Dubrovačka 53
Napomena: Zamjena mjernih uređaja.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Prapatnica, Ljubitovica
Ulica: Prapatnica, Ljubitovica
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00
