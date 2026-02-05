Close Menu

Sneverat će, a nekoliko ulica u Splitu, Solinu i na trogirskom području ostat će bez struje

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije, nemojte da vas iznenadi ujutro
Split, noć, panorama

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

PETAK, 6.2.

Mjesto: Solin- Vranjic
Ulica: Krešimirova 62
Napomena: Radovi u TS.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Barakovićeva 18 i 20 Mihanovićeva 43A i 43B Dubrovačka 53
Napomena: Zamjena mjernih uređaja.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Prapatnica, Ljubitovica
Ulica: Prapatnica, Ljubitovica
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00

Mjesto: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00

