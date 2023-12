SNAŽAN POTRES POGODIO KINU Stotine mrtvih i ranjenih: Ljudi pod ruševinama, temperature u debelom minusu

Najmanje 116 ljudi je poginulo, a stotine su ozlijeđene nakon potresa koji je pogodio sjeverozapadnu Kinu, izvijestili su danas kineski državni mediji, dok su spasilačke ekipe pokušavale doći do preživjelih na temperaturama ispod ništice. Potres je pogodio okrug Jishishan u pokrajini Gansu kasno sinoć, oštetivši kuće i ceste.

🔔#Earthquake (#地震) M6.0 occurred 46 km NW of #Linxia (#China) 9 min ago (local time 23:59:34). More info at:

