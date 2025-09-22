Smijeh na dalmatinskoj obali: „Rulet“ donosi tri večeri vrhunske komedije

Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev s popularnom komedijom "Rulet" vraćaju se u Dalmaciju.

U neraskidivoj vezi s Teatrom uz more baš njima pripala je čast da zatvore dvije ljetne scene Teatra uz more 22.9. u Amfiteatru D-Resorta u Šibeniku te 24. 9. ljetnu scenu u Lori u Splitu.

U Šibeniku, a posebice u Splitu publika ih dobro pozna, dok će 23. rujna u 20h prvi put se predstaviti publici u Rogoznici u Perla Resortu.

"Rulet je proputovao velik dio gradova i mjesta u Hrvatskoj no uvijek se nađe neko mjesto gdje smo prvi put. To je ovog puta predivna Rogoznica s predivnom novom kazališnom scenom u Perla Resortu. Naravno, nadamo se kako neće biti kiše ali ako je i bude predstava se održava u dogovorenom terminu, samo ćemo se preseliti u dvoranu. Prepunim, rasprodanim gledalištem u Šibeniku i Splitu Petra, Nika, Jagoda i Uršula zatvorit će i naše ljetne sezone Teatra uz more. Moram spomenuti kako im je ovo u Splitu ujedno i deseta izvedba Ruleta, ponovno rasprodana! " - Tadija Kolovrat, Teatar uz more

"Drago nam je da nas Rulet vraća ponovno na more i to baš u srce Dalmacije. 22. rujna u 20h prvi put ćemo zaigrati našu komediju Rulet u Rogoznici i to na novoj ljetnoj kazališnoj sceni u Perla Resortu. Pozivamo svih u Rogoznici da se dođu nasmijati s nama!

I ne samo njih već i sve u Primoštenu, Ražnju, Stivašnici, Sevidu, Vinišću, Marini... Dođite 22.9. U Perla Resort u Rogoznici i guštajte s nama!" - Petra Kraljev

Ne propustite pogledati komediju "Rulet":

22.9. u Šibeniku, Amfiteatar D-Resorta u Mandalini

23.9. u Rogoznici, Perla Resort i 24.9. u Splitu na ljetnoj sceni Teatra uz more u Lori

Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kad se kuglica zaustavi baš tamo gdje ne želimo?

Otkrit će nam to u komediji Rulet četiri sjajna ženska lika - Karla (Ana Uršula Najev), Stella (Jagoda Kumrić), Rina (Nika Barišić) i Biska (Petra Kraljev)

Ovo nije priča o međusobnim sukobima nego o izborima koje smo naizgled sami birali.

Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi najveću životnu dramu prikazat će kao potvrdu kako je dan bez smijeha izgubljen dan!

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ROGOZNICA

Recepcija Perla Resorta

ŠIBENIK PRODAJNA MJESTA ENTRIO.HR

Ghetaldus i Tisak media (Dalmare)

Ghetaldus (Kaufland Šibenik)

Petrol Šibenik

blagajna u Amfiteatru (1h prije izvedbe)

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)