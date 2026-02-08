Smijeh, maske i krnje: Mališani oživjeli Kaštel Kambelovac

Male maškare okupirale su danas Kaštel Kambelovac, a sunce koje je stidljivo provirilo ispod oblaka izvuklo je Kambelovčane na ulice kako bi podržali djecu i njihove odgajatelje. U 13 sati maškarana povorka krenula je od Baletne škole, preko kambelovske rive do brca gdje je za sve mališane organiziran prigodni program.

U 28. Dječjem krnjevalu sudjelovali su mališani iz odgojno-obrazovnih ustanova, a u povorci je bilo 20 točki. Bili je tu likova iz bajki, malih semafora, magaraca, malih dalmatinaca, Janka Strižića i mnogih drugih likova. I ove godine za sve dječje nedaće osuđen je krnje, vreća za smeće koja je puna nezdravih namirnica, i ista je na kraju i spaljena.

Osuda krnji...

"Zato krnjo slušaj sada

Tvoja vreća puna smeća

Završit će spaljivanjem

A s njom i ti sa svojim obmanjivanjem

Znamo i mi nek smo mali

Što sve u vreći fali

Fali zdravo i korisno

zato tebe spalismo!"