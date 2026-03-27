"Slušajte upute nadležnih službi, ne izlažite se nepotrebnoj opasnosti": Šef vatrogasca otkriva koliko je stanje ozbiljno

Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, u Pregledu dana kod naše Katarine Plantak komentirao je za N1 kakva je situacija na terenu.

Naglasio je da ne bi rekao da se situacija smiruje. Jembrih je otkrio da su od jučer imali oko 550 intervencija, a samo danas više od stotinu intervencija. "Kako mi odrađujemo intervencije, tako dolaze nove dojave od građana. Bit će tu još puno posla za sve", rekao je.

Teško mu je, kaže, procijeniti gdje je najteža situacija u Zagrebu. "Prevelik je broj intervencija da bi se nekakva statistika izvlačila. Ali, izgleda da je ovaj dio ispod Sljemena i prema zapadu", dodao je.

Koliko je ovo naporno, imaju li dovoljan broj ljudi?

"Prešli smo na pojačani način rada, odnosno radimo s duplim smjenama. Stvarno veliku pomoć nam daju naši dobrovoljni vatrogasci Grada Zagreba i ima nas dovoljno na terenu. Danas je problem bila ta orkanska bura pa nismo dali ljudima da ih se diže 30-40 metara u zrak, što nije na kraju ni dopušteno", rekao je pa otkrio da im je sutra "Dan D", kad žele poslati veliki broj ljudi i ekipa pa će vidjeti što dalje.

Naglasio je da ne bi rekao da se situacija smiruje. Jembrih je otkrio da su od jučer imali oko 550 intervencija, a samo danas više od stotinu intervencija. "Kako mi odrađujemo intervencije, tako dolaze nove dojave od građana. Bit će tu još puno posla za sve", rekao je.

Teško mu je, kaže, procijeniti gdje je najteža situacija u Zagrebu. "Prevelik je broj intervencija da bi se nekakva statistika izvlačila. Ali, izgleda da je ovaj dio ispod Sljemena i prema zapadu", dodao je.

Koliko je ovo naporno, imaju li dovoljan broj ljudi?

"Prešli smo na pojačani način rada, odnosno radimo s duplim smjenama. Stvarno veliku pomoć nam daju naši dobrovoljni vatrogasci Grada Zagreba i ima nas dovoljno na terenu. Danas je problem bila ta orkanska bura pa nismo dali ljudima da ih se diže 30-40 metara u zrak, što nije na kraju ni dopušteno", rekao je pa otkrio da im je sutra "Dan D", kad žele poslati veliki broj ljudi i ekipa pa će vidjeti što dalje.

Očekuje li ispomoć iz drugih županija?

"Vidjet ćemo sutra koliko možemo odraditi intervencija. Primili smo više ponuda za pomoć, prije svega s državnog nivoa. Ukoliko će trebati, zaista ćemo, naravno, prihvatiti pomoć", rekao je.

Kod nevremena, dodao je, bude više požara nego što je to uobičajeno, upravo zbog problema sa strujom, a i u ovom nevremenu ih je bilo nekoliko. No, ističe, imaju dovoljno ljudi, i u ovakvim situacijama, koji idu gasiti požar.

Komentirao je izjavu zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislav Resman, koji je ranije danas izjavio: "Noć je bila izazovna, kolege koje rade 20 godina su me zvale i rekle da će netko poginuti".

"Bilo je par situacija prilikom uklanjanja stabala kad je počelo padati pa su bili u neposrednoj životnoj opasnosti. Na sreću, nikome se nije ništa dogodilo", rekao je pa dodao da je jučer jednom vatrogascu lakše ozlijeđena noga, ali na intervenciji kod požara.

Naglasio je da ne bi rekao da se situacija smiruje. Jembrih je otkrio da su od jučer imali oko 550 intervencija, a samo danas više od stotinu intervencija. "Kako mi odrađujemo intervencije, tako dolaze nove dojave od građana. Bit će tu još puno posla za sve", rekao je.

Teško mu je, kaže, procijeniti gdje je najteža situacija u Zagrebu. "Prevelik je broj intervencija da bi se nekakva statistika izvlačila. Ali, izgleda da je ovaj dio ispod Sljemena i prema zapadu", dodao je.

Koliko je ovo naporno, imaju li dovoljan broj ljudi?

"Prešli smo na pojačani način rada, odnosno radimo s duplim smjenama. Stvarno veliku pomoć nam daju naši dobrovoljni vatrogasci Grada Zagreba i ima nas dovoljno na terenu. Danas je problem bila ta orkanska bura pa nismo dali ljudima da ih se diže 30-40 metara u zrak, što nije na kraju ni dopušteno", rekao je pa otkrio da im je sutra "Dan D", kad žele poslati veliki broj ljudi i ekipa pa će vidjeti što dalje.

Očekuje, otkrio je, iste intervencije. "Oko 75 posto je to uklanjanja stabala sa kolnika, ima na puno lokacija krovova koji su nastradali. Tu će veliku pomoć dati građevinske tvrtke, mi se ne bavimo popravcima krovova. Mi zaista pomognemo kad možemo, ali to mora odraditi građevina. Vidio sam da su upravitelji zgrada počeli skupljati građevinsku operativu za popravke", rekao je.

Koliko su ovakve intervencije fizički i psihološki naporne?

"Ovakvih je nevremena sve češće. Svaki posao je težak, pa tako i naš, ali trudimo se da pomognemo svima koliko možemo", rekao je za N1.

Poruka građanima?

"Sve linije hitnih službi su potpuno, potpuno zagušene. Ono što građanima treba reći je da i dalje slušaju upute nadležnih službi, ne izlagati se nepotrebnoj opasnosti. I to je to, brinimo se jedni za druge", zaključio je Jembrih.