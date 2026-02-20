Slučaj trovanja mačaka na Šolti: za informacije o počinitelju nude dvije tisuće eura

U posljednja dva tjedna na otoku Šolti uginuo je veliki broj slobodnoživućih mačaka, a iz udruge koja se brine o njima uvjereni su da je u pitanju masovno trovanje pa su podnijeli i kaznenu prijavu!

Navodno je riječ o 40-ak (!) otrovanih mačaka, zbog čega su iz udruge ponudile dvije tisuće eura (!) za informacije koje će dovesti do uhićenja počinitelja... Iz udruge, zabrinuti za preživjele (inače se o životinjama redovito brinu te ih steriliziraju), prebacile su mačke na sigurno.

Sve je prijavljeno policiji, prijavi su približile i fotografije i videa otrovanih mačaka koje su uginule u teškim mukama. Sve je počelo negdje 4. veljače kada su počeli pronalaziti mrtve životinje, a napravljena je i obdukcija na dvije mačke (potvrđeno je da su bile sterilizirane) u Veterinarskom zavodu u Splitu te je zaključeno da nisu uginule ni zbog bolesti niti uslijed traume.

Kaznena prijava i moguće zatvorske kazne

Poslali smo upit PU, kad dobijemo odgovor znati ćete i vi što se radi na ovom slučaju. Trovanja mačaka, bilo u urbanim sredinama bilo u divljini, je posljednjih godina prilično učestalo pa vrijedi napomenuti kako je riječ o ozbiljnom kaznenom djelu.

Prema članku 205. Kaznenog zakona RH, predviđene su kazne zatvora za ubijanje mačaka:

Članak 205.

(1) Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama,

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz koristoljublja,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme,

kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.

Što kaže policija?

Iz splitske policije su nas pak detaljno izvijestili o njihovom postupanju u ovom slučaju.

'Poštovani nastavno na upit obavještavamo Vas da je nadležna policijska postaja 4. veljače 2026.godine zaprimila dojavu temeljem koje su policijski službenici izašli na teren. Obavljen je razgovor s predsjednicom udruge za zaštitu životinja koja je navela da je toga dana uočila jednu uginulu mačku, a večer ranije, 3. veljače 2026.godine na Šolti u mjestu Maslinica pronašla tri uginule mačke koje je sve stavila u kontejner odakle ih je komunalna služba odnijela na odlagalište otpada.

Utvrđeno je da se radi o mačkama bez vlasnika tako zvanim „lutalicama“ o kojima skrbe članovi udruge. Gospođa nije na javnom prostoru, gdje su uginule mačke pronađene, primijetila otrov, a niti je otrov pronašao policijski službenik koji je obišao čitavo područje gdje su uginule mačke pronađene. u odnosu na obavljanje toksikološke analize, gospođa je iskazala da uginule životinje neće upućivati na daljnju analizu.

Nadležna policijska postaja istog je dana o svemu utvrđenom pisanim putem izvijestila Službu veterinarske inspekciji i Općinu Šolta kako bi se proveli postupci iz njihove nadležnosti i uginule životinje adekvatno zbrinule. U kontaktu s članovima udruge, saznali smo da će, u cilju utvrđivanja uzroka smrti, uputiti na analizu tijela uginulih životinja i nadležnu policijsku postaju povratno obavijestiti o rezultatima kako bi temeljem toga imali saznanja da li u događaju postoje elementi kaznenog djela. Do ovog trenutka od njih nismo dobili povratnu informaciju.'