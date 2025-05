Slovenske atrakcije koje morate vidjeti- Park Postojnska Jama i Notranjski park

Netaknuta priroda, brojne atrakcije, dvorac koji je jednim dijelom uklesan u stijenu, spilja koju godišnje posjeti gotovo milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta, ali i činjenica da se nadomak atrakcija koje ste vidjeli nalazi jedinstveno 'nestajuće' jezero dovoljan su razlog da (barem) jedan vikend istražite što nudi Park Postojnska Jama i Notranjski park. Međusobno povezane poviješću, danas ove dvije destinacije pričaju zajedničku priču o krškom podzemlju, ali i dinamici prirode koja ovdje, bez obzira na brojne posjetitelje vlada oblikujući kraj. Od Zagreba, Park Postojnska jama je udaljena svega dva sata vožnje automobilom (189 km), a krenete li prema Notranjskom parku morate proći još dvadesetak kilometara.

Glavna zvijezda Parka Postojnska jama je upravo Jama!

Ulazeći u prostor Postojnskog parka vrlo je lako shvatiti zašto je ovo jedna od najpopularnijih turističkih adresa Slovenije. Glavna je zvijezda ovog Parka Postojnska jama otkrivena 1818.godine, a za javnost otvorena samo godinu dana kasnije. Kako je već tada izazvala interes posjetitelja, kroz nju se u početku prolazilo posebno kreiranom vrstom kočije koju su vukli vodiči, a kako je interes za posjetima rastao kroz špilju su postavljene šine, te stvorena, danas jedina, dvokolosiječna špiljska željeznica na svijetu.Trasa po kojoj i danas vozi električni vlak duga je 3,7 km, a tijekom vožnje možete vidjeti stalaktite i stalagmite, ali i slojeve vapnenca stare i 90 milijuna godina. Postojnska jama je kolijevka speleobiologije i vrlo važna točka podzemne bioraznolikosti. U špilji se svi mogu upoznati s rijetkim životinjskim vrstama od kojih je najpoznatija čovječja ribica –koja se na ovom mjestu opisuje kao beba zmaja.

Speleološki biser POSTOJNSKA JAMA danas je najveća, najznačajnija i najposjećenija turistička jama u Europi. Od samih početaka, pa sve do danas privlači svojom posebnošću posjetitelje, a oni svjedoče o njezinoj posebnosti. Jama je duga 24 km, a karakteriziraju je najspektakularnije špiljske formacije koje oduzimaju dah. Znate li? Površina Velike planinske dvorane jednaka je površini londonske katedrale sv. Pavla, Koncertna dvorana unutar špilje može primiti 10 000 ljudi, a doživljaj koji pruža inspirirao je i Thomasa Cooka koji je ovu ljepoticu 1868.godine uvrstio u veliku organiziranu rutu Put oko svijeta. Postojnsku jamu su tijekom njezine bogate povijesti posjetili mnogi- više od 42 milijuna ljudi među kojima su bila i neka javnosti poznata imena kao što su Franz Joseph i Sisi, glumac Peyton Place, papa Ivan Pavao II., princ i princeza Japana, premijer Velike Britanije Boris Johnson, Matteo Bocelli, Alessandro Egger iz kuće Gucci, glumci Witchera (uključujući Henryja Cavilla), Aleksander Čeferin s ekipom UEFA-e, Donald Tusk, Slipknot i mnogi drugi… Gostima su ulazna vrata u jamu otvorena cijele godine, temperatura je uvijek ista (8-10 stupnjeva celzijusa) što je posebno ugodno tijekom proljeća i jeseni kad je mala razlika između temperature izvan i unutar špilje!

Što još vidjeti kad ste u Parku Postojnska jama?

Kako biste dobili što bolji doživljaj ove destinacije prva stanica nake bude Expo jama Riječ je o najvećoj svjetskoj izložbi o kršu i Postojnskoj jami koja nudi moderan i interaktivan prikaz podzemnih krških formacija i ilustrira povijest špilje. Postav je odlično koncipiran,interaktivan i kao takav zanimljiv svim uzrastima dajući presjek podzemnog svijeta, te pričajući priču o čudima prirode ali i načinu kako je naoko obična špilja postala svjetski poznata destinacija.

Svi koji su bili u Postojnskoj jami znaju da u njezinoj unutrašnjosti živi i čovječja ribica. U prošlosti ona je čekala posjetitelje u jednom od špiljskih bazena, u nehumanim uvjetima (buka i svjetlo turista koji su je željeli upoznati) pokušavala preživjeti da bi onda unutar jame dobila svoj dom u akvariju s posebnim uvjetima. Uz to, samo 50 metara od ulaza u jamu otvoren je i Vivarij koji je danas mjesto na kojem živi preko 150 životinjskih vrsta koje možete upoznati kružnom šetnjom parkom. Najveća zvijezda ovog mjesta je čovječja ribica (Proteus Anguinus) koja je ujedno najveća među špiljskim životinjama i jedini kralježnjak u Europi koj bez hrane mogu preživjeti čak 12 godina. Da joj život u Postojnskoj jami itekako odgovara otkriva još jedna zanimljivost. Tijekom 2016 godine cijeli je svijet s uzbuđenjem svjedočio izuzetnom događaju unutar jame- nevjerojatnom razvoju "zmajeva beba" od oplođenog jajašca pa sve do živog organizma. Početkom 2022 godine u Postojnskoj jami je nastalo prirodno gnijezdo s 32 čovječje ribice!

Samo par kilometara od Postojnske jame postoji dvorac upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći špiljski dvorac na svijetu. Predjamski grad (dvorac) neosvojivo je srednjovjekovno čudo koje ponosno stoji više od 800 godina usred litice visoke 123 metra. Ovaj dvorac i interijerom i eksterijerom priča slikovitu priču o vremenima kada je udobnost morala ustupiti mjesto sigurnosti i kada je zveckanje oružja često zaglušivalo pjesme trubadura. Kroz dvorac se može proći na nekoliko načina, sve ovisi o tome koji hodnik odaberete, a kako biste ga pažljivo upoznali dovoljno je samo staviti slušalice na uši i uživati. Predjamski dvorac je toliko poseban i jedinstven ( tijekom ljetnih mjeseci zavirite i u Jamu pod gradom) da se svrstava među deset najfascinantnijih dvoraca na svijetu. Ne čudi kako se 2022. ovdje snimao slavni film The Witcher (Netflix).

Istražite sve, pa čak i Tajne prostorije hotela Jama!

U središnjem dijelu Parka Postojnska jama nalazi se hotel Jama. Nemojte ga zaobići, baš naprotiv, ako ste na ovoj destinaciji, upravo tu spustite svoje kofere. Spavati ćete u miru i tišini, izlazak sunca gledati uz žubor rijeke Pivke, uživati ćete u odličnoj eno-gastro ponudi, a onda u samo nekoliko koraka iz hotela istražiti atrakcije. Ovaj hotel je svoja vrata prvi put otvorio 1971. te se svojim jedinstvenim položajem i suvremenim dizajnom brzo uvrstio na popis najboljih hotela u regiji. Godine 2020. dočekao je potpunu obnovu i tako se danas ponosi vrhunski opremljenim prostorima koji karakteriziraju suvremeni dizajn s dodatnom tradicijom, a svaki gost bira sam želi li s balkona gledati Park i rijeku Pivku. Kao gostu, sve su vam prostorije u potpunosti na raspolaganju, uključujući i one tajne. Da, dobro ste pročitali- jedna od atrakcija ovog hotela su Tajne prostorije skrivene u podrumu hotela? Otkrivene tijekom obnove hotela 2016. godine tajne prostorije danas govore o aktivnostima tajnih službi bivšeg političkog sustava. U razgledu ove atrakcije ulazite duboko u jezgru objekta gdje se nalazi skriveni komunikacijski centar nudeći zabavan prolaz kroz povijest vremena u kojem je hotel nastao. Ova atrakcija dio je Boutique Experiences koju preporučuje Slovenska turistička zajednica i dobitnik je prestižne nagrade Sejalec 2022. koja se dodjeljuje za kreativna i inovativna postignuća u slovenskom turizmu.

Znate li gdje se nalazi najveće nestajuće jezero u Europi?

Park Postojnska jama uvijek je zanimljiva i inspirativna destinacija. No, kad već dođete do nje, svakako istražite i ljepotu Notranjskog parka. Do njega ćete voziti lokalnom cestom svega 20-tak kilometara, a doživljaj koji vas ovdje čeka pamtit ćete cijeli život. Na ovom jedinstvenom mjestu možete vidjeti preko 300 vrsta ptica - polovica svih europskih vrsta, saznati kako živi 45 vrsta sisavaca – polovica svih slovenskih vrsta, vidjeti kako vam na ruku slijeće jedan od 125 vrsta leptira – nešto manje od trećine svih europskih vrsta. U Notranjskom parku živi i 15 vrsta vodozemaca – gotovo četvrtina svih europskih vrsta vodozemaca pa je lako zaključiti kako je bioraznolikost ovog područja posebna. Turistička zajednica ovog kraja ima niz kreativnih programa kroz koje možete uživat u ljepotama prirode prepuštajući se užicima ljubaznih domaćina. Jedna od glavnih zvijezda je Cerkniško jezero jedno od najvećih povremenih jezera u Europi. Svake se godine pojavljuje na krškom polju, zarobljen između Javornika s jedne strane i Bloške visoravni i Slivnice s druge strane. Tijekom sušne sezone jezero nestane, pa na istoj površini možete veslati i pecati (voda zauzima 20 km2 pa je Cerkniško jezero najveće jezero u Sloveniji) ali i šetati i kositi travnjak! Svojim bogatstvom ribe i divljači jezero je privlačilo i održavalo ljude još od kamenog doba, a vrijedne ruke su pomogle u oblikovanju karakterističnog krajolika na vlažnom tlu jezerske kotline.

Naučite preživjeti u prirodi!

Kad dođete na područje Regionalnog parka Notranjski park svoj razgled krenite od Centra za posjetitelje Cerkniškog jezera kako biste dobro upoznali zeleni komad Slovenije u kojem se nalazite. Posjet ovom muzeju počinje filmom, a završava interaktivnim postavom koji će vas motivirati na istraživanje ove destinacije. Kako je najbolje krenuti u istraživanje 'Mistične zemlje'? Dvije su opcije- s najdublje ili najviše točke destinacije. Odaberite najvišu- Slivnicu ili Vještičju goru visoku 1114 m. Dok se penjete na sam vrh čuti ćete legende o vješticama koje su ovdje nekad živjele i stvarale oluje, ali i upoznati Larisa Žurga vlasnika Laris Survival School Slovenia najautentičnije škole preživljavanja u Europi. On zna da vještica nema na ovom mjestu, ali i da je priroda tijekom cijele godine u svom ritmu kojeg treba dobro osjetiti i prilagoditi mu se kako bi boravak u prirodi bio bezopasan. Njegova Škola za preživljavanje na početnike je jedinstven i edukativan program za sve uzraste, u interaktivnom istraživanju naučiti ćete kako preživjeti u prirodi bez mobitela i signala, kako pronaći hranu, vodu, ali i kako stvoriti zaklon gdje ćete prespavati. Laris i njegov tim nude u ljetnim mjesecima nekoliko različitih opcija programa - trosatnu školicu u netaknutom dijelu prirode iz koje ćete se konjskom zapregom vratiti u civilizaciju, jednodnevni ili dvodnevni boravak u prirodi, ali i za djecu sve popularniji kamp za djecu u trajanju od pet dana.

Atrakcije koje će vam ispuniti dan u prirodi!

Na ovoj vas destinaciji priroda jednostavno osvaja, pa se nerijetko događa da nakon jedne doživljene atrakcije poželite još. Upravo zato je turistička zajednica ovog kraja stvorila divne programe koji vas na brz i jednostavan način vode kroz destinaciju. Sada, kad je Cerkniško jezero prekriveno vodom jedna od atrakcija je svakako i veslanje kanua. U ovu atrakciju krenuti ćete u društvu vodiča koji će vam ispričati priču o fenomenu 'nestajućeg' Cerkniškog jezera i pokazati mjesta na kojima se nekoliko puta godišnje voda gubi u tlu. Iako ćete veslati preko mjesta gdje voda nestaje iz ovog jezera, kad je ono puno nema straha- voda je mirna i veslanje pravi doživljaj. Volite li bicikliranje, ova destinacija nudi i divne rute na dva kotača s preporukom mjesta na kojima trebate zastati i uživati. Energetske točke, knjižnica u prirodi, povijesne znamenitosti neka budu upotpunjene i posebnim gastro adresama. Jedna od njih svakako je i Gostilna pri Stani na kojoj ćete pojesti odličnu lokalnu hranu koja se na ovom mjestu priprema na tradicionalan način. Obroci su jako ukusni, upotpunjeni su lokalnim vinima, a jedna od preporuka je i ova. Što god da odaberete, svakako obrok završite voćnim kupom koji se na ovom mjestu na isti način radi već 42 godine, a s kojim je uz pokoji sendvič energična gospođa Stana i započela priča o ovoj gostilni početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća.

I kad ste u potpunosti istražili sve ono što nudi 'obala' Cerkniškog jezera krenite u istraživanje krajinskog parka Rakov Škocjan . I on je posebna priča! Riječ je o dolini kroz koju teče potok Rak nastalo rušenjem stropa velike kraške jame. Dugačka je oko 2.5 km i nudi mnogo zanimljivih atrakcija suvremenim putnicima željnim uživanja u prirodi. Ovdje su ostaci crkve sv. Kancijana, veliki prirodni most, a put vas može odvesti i do Križne jame. Danas je Cerkniško jezero s Rakovim Škocjanom i Križnom jamom, proglašeno međunarodno važnim močvarnim područjem – Ramsarskim područjem, a zbog važnosti za život ugroženih ptica proglašeno je i Natura 2000 područjem.

I na kraju- svaki put kad se pitate kuda za vikend, znajte da vas u ovom, najtoplijem dijelu godine ove dvije destinacije, dva prirodna fenomena koja privlače turiste iz čitavog svijeta očekuju. Kako biste na svakoj od ovih destinacina vidjeli što više, svakako se raspitajte za kombinirane ili obiteljske ulaznice u Parku Postojnska jama ili isplanirane izlete koji objedinjuju više sadržaja i astakcija na području Notranjskog parka.