Slovenija šalje vojnike na Grenland!

Slovenski ministri su potvrdili upućivanje dvojice časnika Slovenske vojske na Grenland. Ako sve bude išlo po planu, tamo će krenuti već za nekoliko dana.

Vlada Slovenije je na dopisnoj sjednici, koja je započela u petak navečer i trajala danas do deset sati, potvrdila upućivanje dvojice časnika Slovenske vojske na Grenland, koji bi na otok mogli otputovati već idućih dana, prenosi N1 Slovenija.

Pod vodstvom Danske sudjelovat će u "planiranju i provedbi međunarodne vojne vježbe Arktička otpornost", za koju je već izdaleka vidljivo da je zapravo europska mjera odvraćanja pred prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izjavio da će SAD prisvojiti Grenland "milom ili silom".

Na Grenland je svoje vojnike i časnike do sada poslalo već nekoliko država: Francuska (15 vojnika), Njemačka (13 vojnika), Švedska (tri časnika), Norveška (dva vojnika), Finska (dva časnika), Nizozemska (jedan mornarički časnik) i Ujedinjeno Kraljevstvo (jedan časnik). Očekuje se da će se operaciji Arktička otpornost pridružiti i baltičke države, dok se neke istočnoeuropske zemlje i Italija navodno neće pridružiti.

Međutim, na vojne vježbe su, prema navodima general-bojnika danskoga združenog arktičkog zapovjedništva Sørena Andersena, pozvane i Sjedinjene Američke Države. Kako je na palubi broda danske ratne mornarice u luci Nuuk, glavnom gradu Grenlanda, rekao Andersen, "SAD su kao članica NATO-a naravno pozvane" sudjelovati u operaciji, koja je prvenstveno povezana s događanjima u Ukrajini.

"Slovenija zagovara međunarodno pravo"

Kao što stoji u obrazloženju zaključka vlade, Slovenija je kao članica NATO-a i Europske unije predana osiguravanju stabilnosti i sigurnosti, što uključuje i zaštitu suvereniteta saveznica.

Predsjednik vlade Robert Golob je na društvenim mrežama ponovno naglasio da "Slovenija dosljedno zagovara poštivanje međunarodnog prava u uređivanju odnosa među državama bilo gdje u svijetu". Ponovno je izrazio potporu stanovnicima Grenlanda, istaknuvši da o njezinim poslovima isključivo mogu odlučivati Danska i Grenland.

Iako su iz ureda predsjednika vlade još u četvrtak odgovarali da vojnu prisutnost trenutno ne planiraju, situacija se očito promijenila nakon što je više europskih zemalja najavilo slanje svojih predstavnika kao odgovor na zaoštrenu retoriku iz Washingtona.

Budući da se ne radi o vježbi pod izravnim zapovjedništvom NATO-a, već o vježbi koju planira i vodi Danska, odluku nije morao potvrđivati saborski odbor za obranu, već je bila dovoljna odluka vlade.