Slovenija čudesnim preokretom osigurala prolazak dalje na Europskom prvenstvu

Europsko rukometno prvenstvo ne prestaje s iznenađenjima! Slovenija je slavila 38-35 protiv Švicarske i osigurala prolazak dalje, a na terenu se odvijala prava drama.

Švicarci su na poluvremenu imali šest golova prednosti (20:14), a onda su se na početku drugog poluvremena odvojili na čak devet razlike (23:14)! Međutim, slijedila je nevjerojatna serija Slovenaca koji su nadoknadili zaostatak i i preokrenuli na 33:32.

Slovenija ima četiri boda, jedan više od Farskih otoka, protiv kojih igra u utorak, piše 24 sata.