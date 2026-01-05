Slovenac i partnerica demolirali hotel u Zagrebu. U sobi im pronašli razne droge

Državjanin Slovenije Rok K. uhićen je tijekom novogodišnje noći, a na zahtjev tužiteljstva određen mu je i istražni zatvor. Kako doznajemo, on i njegova partnerica napravili su kaos u jednom zagrebačkom hotelu. U Zagreb su došli kako bi dočekali Novu godinu, no Slovenčeva djevojka previše je popila te je počela raditi nered.

Ubrzo joj se u divljanju pridružio i sam Rok K. koji je, kako će se kasnije ispostaviti, također bio pod utjecajem alkohola. Budući da su oboje divljali po hotelu, osoblje je u jednom trenutku zatvorilo ulazna vrata i odlučilo pozvati policiju. No pomahnitali Slovenac vrata je razbio napravivši popriličnu štetu.

Pronađene droge u hotelskoj sobi

Kada su policajci konačno stigli na intervenciju i pretražili njegovu hotelsku sobu, pronašli su tamo oko 100 tableta MDMA te 30-ak grama kokaina.

Zbog toga je Rok K. priveden te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog zlouporabe opojnih droga i oštećenja tuđe stvari. Istražni zatvor mu je, kako doznaje Index, određen da ne ponovi neko slično kazneno djelo, ali i da ne pobjegne budući da je strani državljanin.