Slon na Tajlandu ubio već trećeg posjetitelja

U nacionalnom parku Khao Yai u središnjem Tajlandu slon je ponedjeljak ubio posjetitelja, što je već treća žrtva iste životinje, kazali su dužnosnici. Ovaj nacionalni park jedan je od najposjećenijih na Tajlandu.

Nakon incidenta park nije zatvoren, a čuvari nastavljaju pratiti kretanje agresivnog slona, prenosi Telegram.

Šezdesetpetogodišnji turist bio je u jutarnjoj šetnji sa suprugom kada ga je pregazio slon, imena Phlai Oyewan, rekao je za Agence France Press ravnatelj parka.

Muškarac se zatekao vani prije izlaska sunca, a životinja koja je odlutala izvan svoje uobičajene rute, čim je spazila čovjeka pojurila je prema njemu, zgrabila ga surlom i bacila na tlo pa zgazila više puta. Supruga je uspjela pobjeći.

I drugi kamperi su bili blizu, ali se nisu usudili napustiti šator, u šoku i strahu da slon opet ne napadne.

Neće ga usmrtiti

Ovaj slon ima dokumentiranu povijest agresivnog ponašanja i često luta u blizini posjetitelja. Područje na kojem se hrani nalazi se u blizini kampa. To je već treća osoba koju je usmrtio isti slon, a moguće je i da je ista životinja odgovorna za još nekoliko neriješenih smrtnih slučajeva, kažu dužnosnici.

Vlasti će se sastati u petak da bi odlučili što sa slonom. Najvjerojatnije je da će biti premješten ili poslan na obuku, a iako je povezan s tri napada neće biti usmrćen.

Od 2012. godine divlji slonovi ubili su oko 220 ljudi. Broj slonova u Tajlandu porastao je sa 334 2015. godine na skoro 800 prošle godine, što je potaknulo vlasti na davanje kontracepcijskih pilula kako bi se kontrolirala njihova rastuća populacija.

Španjolsku studenticu, u siječnju prošle godine, ubio je slon dok ga je kupala u utočištu za divlje životinje na jugu Tajlanda. Drugu turistkinju usmrtio je slon u Nacionalnom parku na sjeveru Tajlanada u prosincu 2024. godine.

Agresivni su ako se osjećaju ugroženo

Prošlog mjeseca dužnosnici su objavili da je divlji slon ubio najmanje 20 ljudi i ozlijedio njih 15 u šumama Jharkhanda. Prošlog srpnja, dvije žene, iz Ujedinjenog Kraljevstva i Novog Zelanda, usmrtio je slon tijekom pješačkog safarija u Zambiji.

U travnju 2025. dužnosnici u Keniji objavili su da je 54-godišnjeg muškarca ubio slon u središnjem dijelu zemlje.

U siječnju prošle godine, turista je ubio slon u poznatom parku Kruger u Južnoj Africi. Slonovi su rijetko agresivni, jedino ako se osjećaju ugroženo ili štite svoje mlade.