'Slomljeni smo. Otišao je radeći ono što je volio' Tragičan kraj potrage: Motociklist Adam C. preminuo nadomak Splita

Prije točno osam dana, u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 kod izlaza Vučevica u smjeru Zagreba, smrtno je stradao motociklist.

Nesreća se dogodila oko 17:10 sati, kada je vozač izgubio nadzor nad motociklom i sletio s kolnika. Na mjesto nesreće brzo su stigli djelatnici hitne medicinske pomoći, no unatoč brzoj intervenciji, vozaču nije bilo spasa preminuo je na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda.

Kako je sada potvrđeno, riječ je o 32-godišnjem Adamu C., motociklistu iz Švicarske. Njegov identitet u javnosti je otkrila njegova sestra Ewa, koja se najprije na Facebooku obratila javnosti moleći pomoć u potrazi za bratom.

'Slomljeni smo. Njegov život bio je prekratak'

Nekoliko dana kasnije, objavila je i tragičnu vijest:

- S velikom tugom, danas smo dobili službenu potvrdu da je Adam nastradao u saobraćajnoj nesreći na motoru u petak, u Splitu. Slomljeni smo. Njegov život bio je prekratak, ali je napustio ovaj svijet radeći ono što je najviše volio - napisala je Ewa na Facebooku te dodala:

-U ime cijele moje obitelji, želim izraziti našu najdublju zahvalnost za izljev ljubavi, podrške i pomoći koju smo primili od svakog od vas u proteklih nekoliko dana.

Zaista je dirljivo vidjeti koliko se brzo zajednica ujedinila – dijeleći informacije, nudeći pomoć i stojeći uz nas kroz ovo nevjerojatno teško vrijeme. To je ono što svijet motociklizma čini tako posebnim – snažan osjećaj zajedništva i povezanosti. To je nešto što nas je naš tata, strastveni vozač Harley Davidsona, uvijek učio. Adam sada vozi s anđelima. Molim vas, imajte ga u mislima i molitvama na sljedećoj vožnji i vozite sigurno. Odvojite trenutak da se javite svojim voljenima i dajte im do znanja da vam je stalo - napisala je Ewa C.

Počivao u miru.